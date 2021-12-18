Лепс позаботился в будущем экс-супруги: артист сделал жене шикарный подарок накануне развода

По сообщениям KP.RU за артистом числиться 8 предприятий: рестораны, торговые точки, оптика, продюсерский центр и ювелирный дом «Джи Эл Джуерли». Последний бизнес Лепс полностью передал в руки супруге сразу после ее решения расторгнуть брак.

Григорий Лепс и еще один учредитель компании Сайда Хусуев 15 декабря перестали быть владельцами ювелирного дома. Единственным собственником по документам теперь числиться Анна Лепс.

«Джи Эл Джуерли» занимается продажей дизайнерских ювелирных украшений с приличной стоимостью. Изделия от звездного ювелирного дома можно приобрести за, например, 50 тысяч рублей — стоимость золотых запонок, или отдать около 200 тысяч рублей за серебряное кольцо.

Стоит отметить, что оборот компании является вполне успешным — более трех миллионов рублей чистой прибыли в год.

Напомним, что Григорий и Анна вместе с 2000 года. В браке у пары родились трое детей: 19-летняя Ева, 14-летняя Николь и 11-летний Иван.