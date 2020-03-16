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Лепестки алых роз и огромный плюшевый медведь: Бузова романтично поздравила любимого с днем рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Бойфренду популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Давиду Манукяну исполнилось 27 лет.

В день своего рождения Давид Манукян находился в Норильске, куда Ольга Бузова передала имениннику подарок — огромного плюшевого медведя и выложенное лепестками алых роз признание в любви. Видео с романтичными презентами DAVA опубликовал в Stories.

Ну, а спустя несколько часов Давид отправился к Ольге в Москву, где она подготовилась к его приезду, украсив квартиру воздушными шарами.

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Фото: Instagram

«С днём рождения, любимый @dava_m 🧸❤️ Жду тебя, чтобы всё сказать лично...🤤», — подписала Бузова в Instagram фото, на котором Манукян обнимает и целует ее. Напомним, что Ольга и Давид познакомились на съемках клипа «Лайкер», в котором блогер сыграл главную роль. После этого у них начались романтические отношения.

Фото: Instagram

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