Лепестки алых роз и огромный плюшевый медведь: Бузова романтично поздравила любимого с днем рождения

«С днём рождения, любимый @dava_m 🧸❤️ Жду тебя, чтобы всё сказать лично...🤤», — подписала Бузова в Instagram фото, на котором Манукян обнимает и целует ее. Напомним, что Ольга и Давид познакомились на съемках клипа «Лайкер», в котором блогер сыграл главную роль. После этого у них начались романтические отношения.