Лепестки алых роз и огромный плюшевый медведь: Бузова романтично поздравила любимого с днем рождения
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Фото: Instagram
В день своего рождения Давид Манукян находился в Норильске, куда Ольга Бузова передала имениннику подарок — огромного плюшевого медведя и выложенное лепестками алых роз признание в любви. Видео с романтичными презентами DAVA опубликовал в Stories.
Ну, а спустя несколько часов Давид отправился к Ольге в Москву, где она подготовилась к его приезду, украсив квартиру воздушными шарами.
Фото: Instagram
«С днём рождения, любимый @dava_m 🧸❤️ Жду тебя, чтобы всё сказать лично...🤤», — подписала Бузова в Instagram фото, на котором Манукян обнимает и целует ее. Напомним, что Ольга и Давид познакомились на съемках клипа «Лайкер», в котором блогер сыграл главную роль. После этого у них начались романтические отношения.
Фото: Instagram
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