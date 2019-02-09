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Леопардовая шуба за 10 тысяч рублей: в Сети обсуждают скромный подарок Константина Хабенского жене за рождение второго ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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На мероприятиях Константин Хабенский и Ольга Литвинова часто появляются вместе

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Сувенир из США стал одной из обсуждаемых тем в Рунете.

В начале февраля актриса Ольга Литвинова подарила Константину Хабенскому вторую дочь. Имя малышки пока неизвестно, а вот подарок, который счастливый отец привез супруге из Америки, вызвал массу обсуждений в Сети.

«Константин Хабенский подарил жене за рождение второго ребенка шубу-чебурашку», «Константин Хабенский купил жене искуственную шубу за 10 тысяч рублей», «Хабенский подарил жене шубу из искусственного меха за 150 долларов», — гласят заголовки.

На деле, как сообщает «Комсомолка», модный предмет верхней одежды Ольга Литвинова попросила у Константина Хабенского сама. Он привез его с анонса фильма «Собибор», который планировали выдвинуть на «Оскар». Подарок пришелся к моменту рождения второго ребенка.

Известно, что семейство (Константин, Ольга, двухлетняя Александра и ее малышка-сестра), обитает в престижном жилом комплексе в центре Москвы с круглосуточной охраной, собственным медпунктом, детским садом, бассейном и салоном красоты. Старший сын артиста, рожденный в предыдущем браке с Анастасией Хабенской, живет в Испании, в апартаментах отца. Семья много внимания посвящает благотворительности.

«Главное — не цена, а внимание», — подчеркнула молодая мама, сейчас она с удовольствием носит этот сувенир.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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