Леопардовая шуба за 10 тысяч рублей: в Сети обсуждают скромный подарок Константина Хабенского жене за рождение второго ребенка

В начале февраля актриса Ольга Литвинова подарила Константину Хабенскому вторую дочь. Имя малышки пока неизвестно, а вот подарок, который счастливый отец привез супруге из Америки, вызвал массу обсуждений в Сети.

«Константин Хабенский подарил жене за рождение второго ребенка шубу-чебурашку», «Константин Хабенский купил жене искуственную шубу за 10 тысяч рублей», «Хабенский подарил жене шубу из искусственного меха за 150 долларов», — гласят заголовки.

На деле, как сообщает «Комсомолка», модный предмет верхней одежды Ольга Литвинова попросила у Константина Хабенского сама. Он привез его с анонса фильма «Собибор», который планировали выдвинуть на «Оскар». Подарок пришелся к моменту рождения второго ребенка.