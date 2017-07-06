Актер стал гостем телепрограммы «Смак»

Леонид Ярмольник с супругой Оксаной стал гостем программы «Смак», где не только поделился рецептом котлет и салата, но и секретом семейного благополучия.

Кроме того, Леонид рассказал Ивану Урганту, что скоро в их семье случится прибавление. Дочь актера Александра находится в интересном положении. «Я все время уделяю внуку Пете, а скоро родится еще один малыш. Назовем его Павел. Так что у нас дома будет филиал Петропавловской крепости», — поведал Леонид.

Как признается шоумен, появление внука полностью изменило его взгляды на жизнь, произошла переоценка ценностей. Дочь артиста пока не комментирует информацию о беременности.

Напомним, Леонид и Оксана Ярмольник женаты уже более 34 лет. Супруга актера работает художником, имеет свою мастерскую. Дочь также не связана с актерской деятельностью — Александра курирует фонд помощи бездомным животным.