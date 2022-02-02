Леонид Якубович вывел в свет свою третью супругу на фоне слухов о расставании

Для выхода в свет Марина Якубович выбрала леопардовое платье, сделала неброский макияж и зачесала волосы набок. Заметно, что женщина предпочитает естественное старение и, в отличие от многих жен знаменитостей, не прибегает к услугам пластических хирургов.

Отметим, что вокруг пары Леонида и Марины ходили слухи, что они якобы расстались. Причиной тому стало то, что Якубович оставался жить в Москве, а не приезжал в загородный дом к жене. Сам ведущий капитал-шоу «Поле чудес» опроверг эту информацию.

Про третью супругу Якубовича мало что известно. О своей личной жизни телезвезда не рассказывает, а сама Марина, как мы уже упомянули выше, предпочитает оставаться в тени мужа. Известно лишь то, что женщина работает в телекомпании «ВИD».