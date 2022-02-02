Леонид Якубович вывел в свет свою третью супругу на фоне слухов о расставании
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Супруга известного телеведущего ведет непубличный образ жизни. Она практически не появляется с Якубовичем на мероприятиях и тем более не дает интервью. Марина сделала исключение и составила мужу компанию на юбилее друга Леонида певца Льва Лещенко, который 1 февраля отметил свой 80-летний юбилей.
Для выхода в свет Марина Якубович выбрала леопардовое платье, сделала неброский макияж и зачесала волосы набок. Заметно, что женщина предпочитает естественное старение и, в отличие от многих жен знаменитостей, не прибегает к услугам пластических хирургов.
Отметим, что вокруг пары Леонида и Марины ходили слухи, что они якобы расстались. Причиной тому стало то, что Якубович оставался жить в Москве, а не приезжал в загородный дом к жене. Сам ведущий капитал-шоу «Поле чудес» опроверг эту информацию.
Про третью супругу Якубовича мало что известно. О своей личной жизни телезвезда не рассказывает, а сама Марина, как мы уже упомянули выше, предпочитает оставаться в тени мужа. Известно лишь то, что женщина работает в телекомпании «ВИD».
Фото: GlobalLookPress