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Леонид Якубович вывел в свет свою третью супругу на фоне слухов о расставании

Пара вместе появилась на юбилее Льва Лещенко. Марина Якубович — третья жена телеведущего, в браке у пары родилась дочь Варвара. Девушка уже учится в университете.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина и Леонид Якубовичи

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Супруга известного телеведущего ведет непубличный образ жизни. Она практически не появляется с Якубовичем на мероприятиях и тем более не дает интервью. Марина сделала исключение и составила мужу компанию на юбилее друга Леонида певца Льва Лещенко, который 1 февраля отметил свой 80-летний юбилей.

Для выхода в свет Марина Якубович выбрала леопардовое платье, сделала неброский макияж и зачесала волосы набок. Заметно, что женщина предпочитает естественное старение и, в отличие от многих жен знаменитостей, не прибегает к услугам пластических хирургов.

Отметим, что вокруг пары Леонида и Марины ходили слухи, что они якобы расстались. Причиной тому стало то, что Якубович оставался жить в Москве, а не приезжал в загородный дом к жене. Сам ведущий капитал-шоу «Поле чудес» опроверг эту информацию.

Про третью супругу Якубовича мало что известно. О своей личной жизни телезвезда не рассказывает, а сама Марина, как мы уже упомянули выше, предпочитает оставаться в тени мужа. Известно лишь то, что женщина работает в телекомпании «ВИD».

Фото: GlobalLookPress

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