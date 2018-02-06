58-летний тележурналист и ведущий Леонид Парфенов и его супруга Елена Чекалова стали дедушкой и бабушкой: невестка родила сына.

В 2015 году сын Леонида Парфенова Иван женился на своей избраннице Марии Бройтман, а три года спустя она родила первенца — мальчика, которого родные решили назвать Михаилом. Об этом сообщила бабушка малыша Елена Чекалова в своем микроблоге.

«Бабушка рядышком с дедушком) да, сегодня в нашей семье счастье: родился Михаил Иванович Парфенов-Бройтман. Вес 3940, 54 см. Я — бабуля!! Многие мои подруги этого звания не то чтобы стесняются, но предпочитают, чтобы внуки их называли их «Маша» или «Лена». А вот мы с Леней — просто бабушка и дедушка», — написала Елена.