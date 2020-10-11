Леонид Барац из «Квартета И» в третий раз стал отцом
Фото: Instagram/ @kvartet_i_teatr
Леонид Барац уже является отцом двух взрослых дочерей, а теперь у актера появился еще и сын. Подарок супругу сделала его возлюбленная — Анна Моисеева. Артист сообщил, что роды прошли 10 октября в одной из частных клиник столицы.
«Появлялся он непросто. Понятно,что мама и Марк были основными действующими лицами. Аня держалась молодцом! И Марк старался и справился. Но были люди,которые сделали всё,чтобы этот процесс был легким,насколько это возможно, и спокойным», — написал актер на своей странице в Инстаграм. Он выразил благодарность персоналу клиники, который принимал роды.
Родители уже придумали ребенку имя. Мальчика назвали Марком. Он стал третьим ребенком Леонида Бараца. У актера уже есть две дочери от первого брака с актрисой Анной Касаткиной. С ней он прожил в браке больше 20 лет, но в 2015-ом пара разошлась, оставшись в хороших отношениях. С 2016 года Барац в отношениях с Анной Моисеевой из Одессы.
Недавно Леонид стал участником скандала. Режиссер Роман Каримов обвинил коллегу в том, что он увел у него девушку. «Моя девушка изменила мне с участником «Квартета И» Лешей Барацем. Он был в курсе, что мы встречаемся. Девушка моментально выгнана поганой метлой. Но, что делать с ним?» — поделился тогда с поклонниками режиссер. Позже он удалил свою публикацию, а Леонид Барац никак не прокомментировал выпад коллеги.
Фото: Instagram, Globallookpress Видео: YouTube
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