Леонид Барац из «Квартета И» в третий раз стал отцом

Родители уже придумали ребенку имя. Мальчика назвали Марком. Он стал третьим ребенком Леонида Бараца. У актера уже есть две дочери от первого брака с актрисой Анной Касаткиной. С ней он прожил в браке больше 20 лет, но в 2015-ом пара разошлась, оставшись в хороших отношениях. С 2016 года Барац в отношениях с Анной Моисеевой из Одессы.

Недавно Леонид стал участником скандала. Режиссер Роман Каримов обвинил коллегу в том, что он увел у него девушку. «Моя девушка изменила мне с участником «Квартета И» Лешей Барацем. Он был в курсе, что мы встречаемся. Девушка моментально выгнана поганой метлой. Но, что делать с ним?» — поделился тогда с поклонниками режиссер. Позже он удалил свою публикацию, а Леонид Барац никак не прокомментировал выпад коллеги.