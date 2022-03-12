Агутин трогательно поздравил с днем рождения внебрачную дочь: «Горжусь и люблю»

«Поленька, доченька моя старшая, с Днем Рождения тебя! Пусть, несмотря ни на что, удача тебя не покидает, счастье и любовь не обходят стороной и здоровье не подводит! Человек из тебя получился прекрасный! Горжусь и люблю всем сердцем!» — написал артист.

Полина старшая дочь Леонида Агутина, которая родилась в гражданском браке певца с балериной Марией Воробьевой до его встречи со второй женой Анжеликой Варум. Девушка вместе с матерью с детства проживает во Франции.

Младшая дочь артиста Елизавета Мария Варум Агутина месяцем ранее тоже отметила свой день рождения. Наследнице Леонида Агутина и Анжелики Варум исполнилось 23 года. Звездные родители не скрывают, что их ребенок многие годы живет в США.