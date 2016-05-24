49-летний Леонид Агутин показал черно-белый портрет своей взрослой дочери Лизы.

Сегодня дочь Леонида Агутина празднует день своего рождения. В честь этого события ее отец опубликовал в своем блоге художественное черно-белое фото и поздравил девушку с праздником.

«Елизавета Мария Варум-Агутина, доченька, моя любовь, гордость моя отцовская! Поздравляю тебя с Днем рождения!!! Тебя и маму, родившую маленький, сморщенный комочек, похожий на меня в глубокой старости, 19 лет назад, в 8.10 утра. Ты сделала счастливыми нас обоих и теперь мы... и всегда мы хотим, надеемся и верим в твоё счастье! Верим в тебя, в наше лучшее творение! Ты смотришь на мир с того же ракурса, что и мы с мамой. От этого невероятно волнительно, ответственно и радостно быть твоими родителями. Иди вперед, свершай и покоряй горизонты! И оставайся такой вот нашей девочкой — тонкой, вдумчивой, талантливой и доброй! И пусть Господь хранит тебя, а мы всегда рядом», — написал артист.