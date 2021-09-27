Не сдержался: Леонид Агутин резко высказался в сторону «хейтерши»

На что музыкант не сдержался. В ответ на критику он позволил себе резко высказаться: «Вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию. Кстати, бабушка Андрея Макаревича возмущалась, что у "Битлз" все песни на один мотив. Поздравляю, вы стали бабушкой», — отрезал Агутин.

Остальные поклонники встали на сторону любимого музыканта и поддержали его. «Это называется стиль, для тех. кто в танке», «Леонид — самый любимый мой композитор, поэт, певец и аранжировщик», «Таких, как он, просто не существует больше в природе», — написали они.