Леонид Агутин рассказал, как начинался его роман с Анжеликой Варум

Леонид Агутин вспомнил, как начинались его отношения с женой Анжеликой Варум — до сих пор они являются одной из самых крепких и самых ярких пар в российском шоу-бизнесе.

А началось все с работы. Агутин вспомнил, что в 1997 году решил предложить молодой певице спеть дуэтом. Вооружился букетом цветов и отправился в гости к семье Анжелики.

Отцу певицы песня понравилась. Уже совсем скоро они вместе записали песню «Королева», сняли клип и начали выступать вместе.

А вот на личном сложилось не сразу — Анжелика была не свободна, и Агутину пришлось долго ее добиваться.

«На волне вот этой влюбленности все, конечно, легко дается. Я прям приехал и сделал песню про "Февраль". И все мне понятно, какая будет музыка. Все, показал песню, пригласил Анжелику Варум в Тверь. Она приехала на запись и все у нас началось».

Чем закончилась эта история, все хорошо знают — у пары появилась дочь, а еще через год, как сообщает «Пятый канал», Варум и Агутин сыграли свадьбу.