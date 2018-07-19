Леонид Агутин показал взрослых красавиц-дочерей

Напомним, мама старшей дочери Леонида Агутина — балерина Мария Воробьева. Пара рассталась через год после рождения Полины. Лиза родилась в браке Агутина с Анжеликой Варум. Несмотря на то, что наследницы музыканта познакомились шесть лет назад, девушки нашли общий язык и поддерживают дружеские отношения.