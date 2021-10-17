Леонид Агутин показал редкие фото дочерей от разных женщин: «Несоизмеримое счастье»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/agutinleonid
Леонид Агутин в день отца опубликовал трогательные и редкие фото с дочерями, которых ему родили разные женщины. На снимках он показал, какими его дети были много лет назад и какими красавицами выросли.
«Теперь и у нас есть день отца! Ну что ж, надеюсь, приживется! Дело хорошее. Я имею ввиду, сам праздник, а быть отцом, так просто счастье, ни с чем не соизмеримое! Всех отцов поздравляю! Здоровья и счастья вам и вашим деткам! И про их матерей не забывайте. Кто мы без них?», — написал музыкант в блоге.
Леонид Агутин женат во второй раз. Он и Анжелика Варум познакомились на съемках популярного новогоднего шоу «Старые песни о главном» в 1997 году, а в брак вступили в 2000-м. У знаменитой пары есть дочь Елизавета, но живет девушка в США.
Также у музыканта есть 25-летняя дочь Полина, матерью которой является экс-балерина Мария Воробьева, с которой у Агутина был роман. Девушка некоторое время жила с мамой и отчимом в Испании, затем семья перебралась во Францию. Полина в совершенстве владеет тремя иностранными языками.
Младшая дочь пошла по стопам своих знаменитых родителей: она увлекается музыкой и даже создала в США собственную группу. Полина ведет более закрытый образ жизни и старается избегать публичности.
Фото и видео: Instagram