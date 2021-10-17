Леонид Агутин показал редкие фото дочерей от разных женщин: «Несоизмеримое счастье»

Леонид Агутин женат во второй раз. Он и Анжелика Варум познакомились на съемках популярного новогоднего шоу «Старые песни о главном» в 1997 году, а в брак вступили в 2000-м. У знаменитой пары есть дочь Елизавета, но живет девушка в США.

Также у музыканта есть 25-летняя дочь Полина, матерью которой является экс-балерина Мария Воробьева, с которой у Агутина был роман. Девушка некоторое время жила с мамой и отчимом в Испании, затем семья перебралась во Францию. Полина в совершенстве владеет тремя иностранными языками.

Младшая дочь пошла по стопам своих знаменитых родителей: она увлекается музыкой и даже создала в США собственную группу. Полина ведет более закрытый образ жизни и старается избегать публичности.