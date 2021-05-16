Леонид Агутин ответил на вопрос о позднем отцовстве, и почему дочери не носят его фамилию

Зато мужчина с удовольствием повозился бы с наследниками своих дочек: «Ждем внуков. Но девочки что-то не торопятся».

Также Леонид - отец 22-летней Лизы Варум и 25-летней Полины Воробьевой - объяснил, почему его дочери носят фамилии матерей.

«Лиза Варум — у нее официально в документах написано "Елизавета-Мария Варум-Агутина“. И называть ее можно как Лиза Варум, так и Лиза Агутина, просто Лиза Варум звучит эффектнее. Поэтому я никогда не был против, все равно коротко будут называть так», - признался звездный отец.

С мамой Полины, Марией, артист не состоял в официальном браке. Если бы девочка носила его фамилию, к ней было бы слишком много вопросов.