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Леонид Агутин ответил на вопрос о позднем отцовстве, и почему дочери не носят его фамилию

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Леонид Агутин

Фото: @agutinleonid / Instagram

52-летний музыкант Леонид Агутин не жалеет о том, что его дочки носят фамилии матерей.

Леонид Агутин и Анжелика Варум - одна из самых ярких и обсуждаемых в последнее время пар в российском шоу-бизнесе. Сейчас, когда дети выросли, а в личной жизни настал штиль, оба супруга стараются уделять больше внимания творчеству. Однако в интервью для программы «Однажды...» на НТВ артист прокомментировал весьма личные темы.

На вопрос, есть ли у него желание снова стать папой, Леонид ответил уклончиво: «Ловлю себя на мысли, что когда смотрю на маленьких детей, я понимаю, что я совсем не помню уже, как это было. Запах помню, как дети пахнут. Но вот эту всю суету... уже нет».

Зато мужчина с удовольствием повозился бы с наследниками своих дочек: «Ждем внуков. Но девочки что-то не торопятся».

Также Леонид - отец 22-летней Лизы Варум и 25-летней Полины Воробьевой - объяснил, почему его дочери носят фамилии матерей.

«Лиза Варум — у нее официально в документах написано "Елизавета-Мария Варум-Агутина“. И называть ее можно как Лиза Варум, так и Лиза Агутина, просто Лиза Варум звучит эффектнее. Поэтому я никогда не был против, все равно коротко будут называть так», - признался звездный отец.

С мамой Полины, Марией, артист не состоял в официальном браке. Если бы девочка носила его фамилию, к ней было бы слишком много вопросов.

Фото: @agutinleonid / Instagram

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