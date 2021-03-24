Леонид Агутин о «разводе» с Варум и романах на стороне: «Так долго вместе жить нельзя»

Леонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Многим трудно поверить в крепкий брак, а потому их постоянно «разводят».

Как признался Агутин в беседе с изданием «Караван историй», сам он на сплетни не реагирует, а вот мама расстраивается.

"На сплетни стараюсь не обращать внимания. Первое время мама очень переживала, реагировала на любую информацию в желтой прессе. Успокаивал как мог: «За что боролись, на то и напоролись, мам. Профессия такая, привыкай. Но лучше не читай, а сразу звони: «На самом деле как было, сынок?», — рассказывает он.

«Нас с Машей усиленно разводят уже лет 15. Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи. Родители тяжело реагировали на первые «разводы», к десятому вроде бы привыкли».

Слухами о разводе все, однако, не ограничивается – поговаривают и о романах музыканта на стороне. Правда, как признается сам Агутин, этих людей в основном не существует.

«Как-то вышла статья с «откровениями» девушки из Краснодара. Якобы я пообещал сделать ее звездой шоу-бизнеса, у меня же там «все схвачено». И пригласил в гостиницу, где мы провели ночь... Она возмущалась, что я ее обманул, никуда в итоге не устроил. «Все они такие в этом шоу-бизнесе!» - таким штампом заканчивалась статья. Газету увидела мама, позвонила с вопросом. Я развеселился... Понятно, что вранье и девочки, чьим именем подписали статью, скорее всего не существует».