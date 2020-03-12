Леонид Агутин нежно поздравил старшую дочь с 24-летием и показал ее редкое фото
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Фото: Instagram
Леонид Агутин счастливый отец двух прекрасных дочерей. Первую Полину ему родила балерина Мария Воробьева, а вторая — Елизавета появилась на свет в браке музыканта с Анжеликой Варум.
12 марта старшая дочь Леонида Агутина отмечает 24-летие. Отец посвятил ей трогательные строки, нежно поздравил ее с днем рождения и показал ее редкое фото.
«Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в 4 года ты научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаешь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет. Я стал беспокоиться лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя... Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоен тебя!
С днем рождения, мой маленький гений! Солнышка тебе побольше и чудесных выходных, а с людьми, кажется, пока везет», — написал Леонид Агутин в микроблоге.
«Папа, спасибо, как всегда, очень трогательно», — ответила Полина.
Полина жила с матерью и отчимом в Испании, теперь девушка живет в Лондоне. Старшая дочь Леонида Агутина в совершенстве говорит на итальянском, английском и французском языках.
Фото: Instagram
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