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Леонид Агутин нежно поздравил старшую дочь с 24-летием и показал ее редкое фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леонид Агутин с дочерью Полиной

Фото: Instagram

Композитор и певец признался дочке в огромной любви и назвал ее маленьким гением.

Леонид Агутин счастливый отец двух прекрасных дочерей. Первую Полину ему родила балерина Мария Воробьева, а вторая — Елизавета появилась на свет в браке музыканта с Анжеликой Варум.

12 марта старшая дочь Леонида Агутина отмечает 24-летие. Отец посвятил ей трогательные строки, нежно поздравил ее с днем рождения и показал ее редкое фото.

«Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в 4 года ты научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаешь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет. Я стал беспокоиться лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя... Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоен тебя!

С днем рождения, мой маленький гений! Солнышка тебе побольше и чудесных выходных, а с людьми, кажется, пока везет», — написал Леонид Агутин в микроблоге.

«Папа, спасибо, как всегда, очень трогательно», — ответила Полина.

Полина жила с матерью и отчимом в Испании, теперь девушка живет в Лондоне. Старшая дочь Леонида Агутина в совершенстве говорит на итальянском, английском и французском языках.

Фото: Instagram

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