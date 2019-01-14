Леонид Агутин и Анжелика Варум навестили 19-летнюю дочь в Лос-Анджелесе

Супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум, отыграв новогодние концерты и корпоративы, решили отправиться в небольшой отпуск в США. Разумеется, они не смогли не заехать в гости к дочери Лизе, которая живет и учится то в Лос-Анджелесе, то в Майами. Леонид опубликовал в своем микроблоге милое селфи авторства девушки.
«Очень добрая и красивая семья!! здоровье и счастья вам!!», «Папина дочка, счастья ей», «Семья эта с самого начала очень нравится и радует. Спасибо за ваше творчество. За пример счастливой семьи. Мы вас очень любим», «Счастливая дочь и мама с папой на заднем плане», «Дядь Лёня, ваше семейство прекрасно, как и ваши песни!», «Дочь на Вас, Леонид, очень похожа», — написали певцу и композитору фолловеры.
Напомним, не так давно в Сети появились слухи о том, что Леонид Агутин увлекся своей молодой протеже, 25-летней участницей «Голоса» Элиной Чагой. На это обстоятельство якобы намекнули печальные стихи, опубликованные супругой певца Анжеликой Варум в ее Instagram. Но в итоге оба супруга опровергли информацию о проблемах в своем браке.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram