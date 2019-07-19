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«Лео, спаси Байкал»: Instagram Леонардо Ди Каприо превратился в русский чат

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я выбрал вместо рекламы.
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Леонардо Ди Каприо

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Жители России массово просят актера обратить внимание на проблему с озером Байкал.

Сила Instagram не имеет границ, уверены российские интернет-пользователи. В течение нескольких дней пользователи популярной социальной сети атакуют аккаунт Леонардо Ди Каприо с целью обратить внимание мирового сообщества на проблему с самым глубоким пресноводным озером в мире. Инициатором флешмоба стал автор аккаунта, посвященного столице Бурятии. «Здравствуйте! Состою в паблике домохозяек-«халатов» - это те, кто дал движение по поводу ухода Брэдли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге, об этом пишут все СМИ, включая ВВС и Евроньюс. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель - нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо Ди Каприо о проблемах Байкала. Он - известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!! Байкал- наше все!! Пишите в постах у Ди Каприо на русском и английском языке, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш . Ну не поленитесь, поддержим движ!!».

«Лео, давай спасать Байкал!», «Левушка, дорогой, спаси Байкал!», «#спасибайкал бабуля (бабушка актера имеет русские корни – здесь и далее прим.ред.) будет тобой гордиться!!!!», «Лео, пишу последний раз! Не поможешь, Оскар больше не увидишь!», ««Once Upon A Time In Hollywood» («Однажды в Голливуде», новый фильм с участием Ди Каприо») не сомневаюсь, это будет хороший фильм, обязательно посмотрю! но сейчас поговорим о «Baikal: The Heart of the World» («Байкал: Сердце мира»)», — пишут пользователи Сети.

Некоторые даже обращаются к актеру в стихах:

«Мы смотрели все «Титаник»🚢⛴🌊 🎥📽📺 / Испечем тебе мы пряник! 🥨🍕🍔🥐🍰🎂 / Лео, нам ты помоги!/Наш Байкал 🌊убереги! / От нашествия злодеев👹 / И от прочих дуралеев!👺/ Ты проблему освяти! / Подключайтесь, мировые СМИ🎥📽✊🏻🤝🏻💪🏻 / Наш Байкал🌊 на весь мир 🌍прогреми! / И стар и мал👴🏻👵🏻👶🏻👦🏻👧🏻 / Все за Байкал!🌊💪🏻 / Спаси Байкал - «глоток» воды! / Поможешь нам только ты!».

Стоит отметить, что внимание общества к проблеме озера Байкал привлекает Сергей Зверев. В своем Instagram стилист активно призывает неравнодушных подписать петицию и #спастиБайкал.

Сергей Зверев личным примером призывает спасти Байкал

Напомним, массовый троллинг Леди Гаги начался после появления слухов о переезде певицы в особняк Брэдли Купера. Многие обвинили певицу в расставании актера и его возлюбленной Ирины Шейк. В комментариях к последним записям певицы можно увидеть множество отечественных звезд, откровенно глумящихся над ситуацией. Так, Сергей Жуков интересовался, сколько стоит гараж, Гарик Мартиросян просил Гарика Харламова ему перезвонить, а Маргарита Симоньян опубликовала рецепт шашлыка.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

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