«Лео, спаси Байкал»: Instagram Леонардо Ди Каприо превратился в русский чат

Некоторые даже обращаются к актеру в стихах:

«Мы смотрели все «Титаник»🚢⛴🌊 🎥📽📺 / Испечем тебе мы пряник! 🥨🍕🍔🥐🍰🎂 / Лео, нам ты помоги!/Наш Байкал 🌊убереги! / От нашествия злодеев👹 / И от прочих дуралеев!👺/ Ты проблему освяти! / Подключайтесь, мировые СМИ🎥📽✊🏻🤝🏻💪🏻 / Наш Байкал🌊 на весь мир 🌍прогреми! / И стар и мал👴🏻👵🏻👶🏻👦🏻👧🏻 / Все за Байкал!🌊💪🏻 / Спаси Байкал - «глоток» воды! / Поможешь нам только ты!».

Стоит отметить, что внимание общества к проблеме озера Байкал привлекает Сергей Зверев. В своем Instagram стилист активно призывает неравнодушных подписать петицию и #спастиБайкал.