«Лео, спаси Байкал»: Instagram Леонардо Ди Каприо превратился в русский чат

«Лео, давай спасать Байкал!», «Левушка, дорогой, спаси Байкал!», «#спасибайкал бабуля (бабушка актера имеет русские корни – здесь и далее прим.ред.) будет тобой гордиться!!!!», «Лео, пишу последний раз! Не поможешь, Оскар больше не увидишь!», ««Once Upon A Time In Hollywood» («Однажды в Голливуде», новый фильм с участием Ди Каприо») не сомневаюсь, это будет хороший фильм, обязательно посмотрю! но сейчас поговорим о «Baikal: The Heart of the World» («Байкал: Сердце мира»)», — пишут пользователи Сети.