Экс-жена Преснякова рассказала, как ради него бросила первого мужа

В 1992 году Лена Ленская вышла замуж за музыканта Игоря Саруханова, разница в возрасте у супругов была большая и составляла 15 лет. Знакомство произошло на поминках в годовщину смерти Игоря Талькова, туда никому еще неизвестная Ленская попала благодаря тому, что училась на журфаке — она хотела подготовить материал о смерти исполнителя. Саруханов был близким другом Талькова, поэтому девушка хотела собрать нужную информацию именно у него. После интервью молодые люди поняли, что понравились друг другу, и у них завязался роман и пара сыграла свадьбу.

Однако брак Елены с певцом продлился недолго — спустя три года пара развелась. Причиной тому стало новое «музыкальное» увлечение дизайнера. Девушка влюбилась во Владимира Преснякова. «Мы развелись с Игорем через три года именно потому, что я встретила Володю. Конечно, этим очень обидела мужа. Но я ничего не могла с собой поделать — полюбила... Чувства оказались взаимными», — вспоминает Ленская.

Долгое время Ленскую также обвиняли в том, что она разлучила Преснякова с его бывшей женой — Кристиной Орбакайте, но, как заявляет сама Елена, на тот момент Владимир и Кристина уже не состояли в отношениях: «Они с Кристиной уже расстались, у нее были отношения с отцом Дени, вскоре она родила второго сына».

Но на тот момент у Преснякова действительно был роман с другой девушкой. «Я собрала вещи и переехала к подруге, причем на несколько месяцев. Сказала Игорю, что мне нужно время подумать. Насколько я знаю, у Володи в то время еще были отношения с девушкой по имени Ольга», — рассказывает Ленская.

Расставание Елены с супругом не было громким, как рассказывает дизайнер, Пресняков лично приехал к Саруханову, чтобы поговорить и просить «отпустить его жену». «Но все-таки разговор между мужчинами состоялся, когда мы решили создать семью… Они оба — интеллигентные люди, очень хорошие... Кроме теплых слов ни об одном, ни о другом мне нечего сказать», — вспоминает Елена.

Однако второй брак Ленской продержался также недолго, дизайнер рассказала, что ей было тяжело спорить с певцом и отстаивать свое мнение, посему она терпела. А спустя несколько лет ее терпение лопнуло и было принято решение о разводе. «Если в двух словах — мы были слишком молоды и слишком амбициозны. Было дано большое чувство, но мы его не удержали. Уверена, что мне стоило проявлять характер, а я — кисель! Думала, что он сам должен догадаться. Еще боялась обидеть. Даже не то что обидеть... Володя для меня был гением, значит, как скажет, так и будет. Спорить — табу. Терпела, накапливала претензии, а надо было всего лишь поговорить. И однажды чаша переполнилась», — сообщает Ленская в интервью журналу «Караван историй. Коллекция».