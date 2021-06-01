Лена «Ранетка» рассказала о принуждении со стороны руководства группы

«Берегла свою невинность в ожидании любви до 21 года. Не дождалась и совершила ошибку. Была нетрезва, чувств никаких, жуткая боль и разочарование», — заявила Елена.

Известно, что другая участница коллектива, Евгения Огурцова, пишет книгу, в которой пообещала раскрыть тайны закулисья группы. При этом поклонники девушек боятся, что эти откровения приведут к конфликтам между другими участницами группы.

«Девочкам бояться нечего. Они были такими же детьми, как и мы. К тому же я не думаю, что Жене нужно чье-то разрешение, чтобы писать о своей жизни и своем опыте. Да, никаких подробностей чужой личной жизни, если она не имеет отношения к группе, там нет. Книга про хорошее и плохое, про радость и боль, про любовь и суррогаты, про дружбу и неприемлемое отношение. Она про жизнь, которая многим кажется мечтой, но на деле оказывается психологическим адом».

В последнее время многие звезды стали честно рассказывать о домогательствах в начале карьеры. Об этом рассказали Елена Проклова, Ани Лорак, Леди Гага, Дана Борисова и многие другие.