Лена «Ранетка» рассказала о принуждении со стороны руководства группы
Лена Третьякова, солистка некогда популярной девичьей группы «Ранетки», рассказала неприятные подробности своей личной жизни в период музыкальной карьеры. Как и другие отечественные звезды, она лишь спустя годы решилась раскрыть домогательства со стороны руководства.
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Фото: @lenatretyakova
«Я, Нюта, участница другого коллектива, который был после нас, дали комментарии к некоторым моментам, — сказала Лена Третьякова. — Один из моих комментариев посвящен тому, как случилось так, что первый секс у меня был с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением — моим, не его. И как это поломало мою сексуальность и психику к чертям», – рассказала она.
Об этом девушка очень жалеет.
«Берегла свою невинность в ожидании любви до 21 года. Не дождалась и совершила ошибку. Была нетрезва, чувств никаких, жуткая боль и разочарование», — заявила Елена.
Известно, что другая участница коллектива, Евгения Огурцова, пишет книгу, в которой пообещала раскрыть тайны закулисья группы. При этом поклонники девушек боятся, что эти откровения приведут к конфликтам между другими участницами группы.
«Девочкам бояться нечего. Они были такими же детьми, как и мы. К тому же я не думаю, что Жене нужно чье-то разрешение, чтобы писать о своей жизни и своем опыте. Да, никаких подробностей чужой личной жизни, если она не имеет отношения к группе, там нет. Книга про хорошее и плохое, про радость и боль, про любовь и суррогаты, про дружбу и неприемлемое отношение. Она про жизнь, которая многим кажется мечтой, но на деле оказывается психологическим адом».
В последнее время многие звезды стали честно рассказывать о домогательствах в начале карьеры. Об этом рассказали Елена Проклова, Ани Лорак, Леди Гага, Дана Борисова и многие другие.
Фото: Instagram Елены Третьяковой
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