Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Кирилл Серебренников и другие звезды на закрытии Strelka Film Festival by Okko

На закрытии фестиваля показали «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» — новый фильм Ксавье Долана, 30-летнего режиссера и актера, который четыре раза был отмечен призами на Каннском кинофестивале, в том числе Гран-при жюри за драму «Это всего лишь конец света» (2016). В первом фильме канадского режиссера на английском языке снялись Кит Харингтон, Натали Портман, Сьюзен Сарандон и Майкл Гэмбон.

Посмотреть российскую премьеру во дворе «Стрелки» пришли Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Кирилл Серебренников, Светлана Бондарчук, Сабина Ахмедова, Екатерина Шпица, Ляйсан Утяшева, Юлия Хлынина, Ольга Ломоносова и многие другие.

На фестивале Strelka Film Festival by Okko состоялись российские и московские премьеры фильмов-победителей и участников Каннского кинофестиваля, «Кинотавра», Трайбеки и кинофестиваля в Торонто, собранных кинокритиком Стасом Тыркиным. Во дворе «Стрелки» показали фильмы «Молодой Ахмед» братьев Дарденнов, «Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча, «Вивариум» Лоркана Финнегана, «Озеро диких гусей» Дяо Инаня, «Гив ми либерти» Кирилла Михановского, «Портрет девушки в огне» Селин Скьямма, «Прекращение» Лава Диаса, «Давай разведемся» Анны Пармас и «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Ксавье Долана. Strelka Film Festival прошел при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.