Лена Летучая прошла курс гормонотерапии из-за перенесенного коронавируса

Звезда переболела COVID-19, но от последствий вируса пришлось избавляться долго. Из-за общей слабости она с трудом могла работать. Как уточнила Летучая, восстанавливаться приходиться по сей день, несмотря на то, что после выздоровления прошло несколько месяцев.

Все это время Лена ощущала упадок сил, трудно было делать гимнастику по утрам и заниматься самыми простыми вопросами. «И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии. Батарейка села. Я уезжала на съемки и падала без сил посреди дня», - подчеркнула она.