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Лена Катина рассказала о страшной травме своего детства: «Это было мерзко»

Лена Катина — одна из самых ярких звезд 2000-х. Известная как «рыженькая из t.A.T.u.», она в 2009 году начала сольную карьеру и преуспела в ней, выпустив несколько альбомов, переехав жить в Лос-Анджелес и обретя популярность в Соединенных Штатах.
Лена Катина рассказала о страшной травме своего детства: «Это было мерзко»

Спустя годы многие знаменитости находят в себе силы признаться в том, что в начале карьеры или в детстве с ними произошли страшные ситуации, которые оказали огромное влияние на их дальнейшую жизнь.

В новом выпуске «Секрета на миллион» появилась бывшая участница t.A.T.u Лена Катина, которая рассказала о случае, который произошел с ней в 11 лет. Оказалось, что девушка подверглась изнасилованию.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лена Катина

Фото: @lenakatina

Сейчас, по ее словам, ей уже не так тяжело об этом вспоминать — благодаря работе с психологом.

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться», — признается она.

Несмотря на происшествие, ей удалось справиться с этим и наладить личную жизнь и стать счастливой матерью. Лена Катина родила сына Александра от словенского музыканта Сашо Кузмановича, с которым развелась в 2019 году после шести лет брака.

Фото: Instagram Лены Катиной

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