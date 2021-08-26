Лена Катина рассказала о страшной травме своего детства: «Это было мерзко»

Спустя годы многие знаменитости находят в себе силы признаться в том, что в начале карьеры или в детстве с ними произошли страшные ситуации, которые оказали огромное влияние на их дальнейшую жизнь.

В новом выпуске «Секрета на миллион» появилась бывшая участница t.A.T.u Лена Катина, которая рассказала о случае, который произошел с ней в 11 лет. Оказалось, что девушка подверглась изнасилованию.