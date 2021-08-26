Лена Катина рассказала о страшной травме своего детства: «Это было мерзко»
Спустя годы многие знаменитости находят в себе силы признаться в том, что в начале карьеры или в детстве с ними произошли страшные ситуации, которые оказали огромное влияние на их дальнейшую жизнь.
В новом выпуске «Секрета на миллион» появилась бывшая участница t.A.T.u Лена Катина, которая рассказала о случае, который произошел с ней в 11 лет. Оказалось, что девушка подверглась изнасилованию.
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Фото: @lenakatina
Сейчас, по ее словам, ей уже не так тяжело об этом вспоминать — благодаря работе с психологом.
«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко, это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго над этим работала. Готова об этом говорить, потому что это может помочь другим подросткам с этим справляться», — признается она.
Несмотря на происшествие, ей удалось справиться с этим и наладить личную жизнь и стать счастливой матерью. Лена Катина родила сына Александра от словенского музыканта Сашо Кузмановича, с которым развелась в 2019 году после шести лет брака.
Фото: Instagram Лены Катиной
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