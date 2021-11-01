Лена Катина прокомментировала слухи о воссоединении группы «Тату»
Фото: East News
Объявление о концерте в честь 20-летия группы «Тату», распавшейся в 2009 году, породило массу слухов и сплетен в надежде на долгожданное воссоединение одного из самых популярных коллективов начала нулевых. Однако все предположения и домыслы на корню опровергла Лена Катина, дав свой комментарий в отношении предстоящего шоу.
Фото: Instagram: @lenakatina
«Я бы не стала называть это совместным концертом. Это трибьют-шоу, которое мы обсуждаем в данный момент. Мы говорили о трибьют-шоу, а люди это расценили как воссоединение. Мы не планируем воссоединение. Группа "Тату" осталась в прошлом. На пике, исполнив свое предназначение. Но поскольку группе исполнилось 20 лет, а это достаточно серьезная дата, то мы подумали и решили, что все-таки лучше сделать официальное трибьют-шоу. Посмотрим, что из этого получится», — заявила исполнительница в своем интервью для портала «7Дней».