Лена Катина прокомментировала слухи о воссоединении группы «Тату»

«Я бы не стала называть это совместным концертом. Это трибьют-шоу, которое мы обсуждаем в данный момент. Мы говорили о трибьют-шоу, а люди это расценили как воссоединение. Мы не планируем воссоединение. Группа "Тату" осталась в прошлом. На пике, исполнив свое предназначение. Но поскольку группе исполнилось 20 лет, а это достаточно серьезная дата, то мы подумали и решили, что все-таки лучше сделать официальное трибьют-шоу. Посмотрим, что из этого получится», — заявила исполнительница в своем интервью для портала «7Дней».