Лена Катина отдыхает на яхте с миллионером на фоне скандала о воссоединении t.A.T.u.

Влюбленные поселились в дорогом отеле в центре мегаполиса, проводят время за катанием на яхте и поеданием стейков, демонстрируя свои чувства на страницах в Instagram.

«Ждем яхточку, сейчас они пришвартуются и мы поплывем», — делится Дмитрий впечатлениями от отдыха.

Спиридонов устроил своей возлюбленной поистине шикарный отдых, на котором Катина явно на время забудет о скандале, разразившемся после публичного объявления t.A.T.u. о своем воссоединении.

Напомним, что Лена Катина сообщила поклонникам творчества группы о том, что в следующем году их ждет грандиозное возвращение девушек на сцену, а также документальный фильм о непростом пути самого популярного женского коллектива начала нулевых. Но автор лучших хитов группы Сергей Галоян решил запретить Лене и Юле исполнять на сцене композиции, права на которые принадлежат ему. Он организовал собственный концерт, посвященный t.A.T.u, в котором должны принять участие более 25 артистов.