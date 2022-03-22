Лейбл Анны Нетребко отказался от сотрудничества с оперной дивой

Последние несколько лет оперная певица числилась персональным клиентом управляющего директора CSAM Джудит Нойхофф.

Как известно, CSAM полностью принадлежит Universal Music. Эта компания прекратила свою деятельность на территории Российской Федерации. На сегодняшний день CSAM не делал никаких публичных заявлений и не давал комментариев на тему прекращения работы с Анной Нетребко. По слухам, артистка перестала отвечать на электронные письма.