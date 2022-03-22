Лейбл Анны Нетребко отказался от сотрудничества с оперной дивой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Последние несколько лет оперная певица числилась персональным клиентом управляющего директора CSAM Джудит Нойхофф.
Как известно, CSAM полностью принадлежит Universal Music. Эта компания прекратила свою деятельность на территории Российской Федерации. На сегодняшний день CSAM не делал никаких публичных заявлений и не давал комментариев на тему прекращения работы с Анной Нетребко. По слухам, артистка перестала отвечать на электронные письма.
Помимо этого, Анна сотрудничает с компанией Deutsche Grammophon, которая занимается звукозаписью и принадлежит Universal.
Супруг Анны Нетребко Юсиф Эйвазов продолжает сотрудничать с Джудит Нойхофф и компанией CSAM, сообщает сайт Slipped disc. «Все сложно», — говорится в конце уведомления.
Напомним, что в течение месяца у Анны Нетребко отменилось несколько выступлений.
Фото: Global Look Press