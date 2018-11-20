Леголэнд, океанариум, модное шоу и не только: Наталья Подольская и Владимир Пресняков устроили трехлетнему сыну каникулы в Дубае

36-летняя Наталья Подольская и 50-летний Владимир Пресняков часто путешествуют вместе. На этот раз компанию им составил трехлетний сын Артемий. Все вместе они отправились в Дубай и теперь делятся фотографиями и видеозаписями из далекой теплой страны.
Наталья, Владимир и Артемий уже успели посетить знаменитый океанариум, который впечатлил не только малыша.
Звездное семейство побывало и в Леголенде. Впереди — шоу La Perle. «Говорят это 💣💣💣💣💣», — предвкушает приятный вечер мама.
Фото и видео: instagram