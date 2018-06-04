Легендарный Оззи Осборн выступил в Москве в рамках прощального тура

В переполненном «Олимпийском» Оззи Осборн выступил вместе с гитаристом Заком Уайльдом, басистом Робом Николсоном, ударником Томми Клафетосом и клавишником Адам Уэйкманом. Он исполнил как хиты Black Sabbath, так и песни, записанные уже без группы. Основная часть концерта завершилась знаменитым Crazy Train, а на бис музыканты вышли с песней Paranoid.

На этот раз Оззи Осборн не пугал публику своими выходками, как в былые лихие времена, и не откусывал на сцене головы летучим мышам, а постоянно благодарил поклонников за то, что пришли, и признавался им в любви. На огромных экранах над сценой транслировалось шоу и показывались архивные фотографии и видео музыканта, исполнение каждой песни сопровождало эффектное световое шоу, а за спиной Осборна «пылал» огромный крест, напоминая всем о том, кто явлется «Принцем тьмы» и «Крестным отцом хэви-металла».

Фото: Ross Halfin, Global Look Press