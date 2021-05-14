Легендарная шестерка сериала «Друзья» возвращается: когда выйдет серия и чем живут актеры
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Фото: Kinopoisk.ru
Культовая шестерка актеров появится в специальной серии проекта. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер за съемки в небольшом отрывке сериала получат по 2,5 млн долларов. Но, по их признанию, воссоединение на съемочной площадке важнее любых денег. Инсайдеры сообщают, что Дженнифер Энистон даже расплакалась, увидев знакомые декорации.
Поклонники могут ликовать: специальный выпуск сериала «Друзья» выйдет на стриминговой платформе HBO Max уже 27 мая! Сообщется, что серию с легендарной шестеркой снимали без ранее согласованного сценария. В проекте также появятся Леди Гага, Джастин Бибер, Синди Кроуфорд, группа BTS, Дэвид Бэкхем, Кит Харингтон, а также актеры, ранее уже снимавшиеся в «Друзьях». Это Ларри Ханкин (Мистер Хекклс), Эллиотт Гулд (Джек Геллер).
Фанаты следят за жизнью каждого из героев «Друзей». У кого-то она сложилась творчески удачно, у кого-то не очень. Какие же события происходили в жизни актеров за последнее время.
Лучше всех в карьере реализовала себя Дженнифер Энистон. Она успела сняться во многих картинах, поллучить за свои роли престижные кинонаграды, дважды выйти замуж, и оба раза за первых красавчиков Голливуда — Брэда Питта и Джастина Теру. Правда, отношения с каждым из них закончились разводом.
Детей у 52-летней Энистон нет, но она не сильно переживает по этому поводу. В своем возрасте она остается потрясающей красавицей, появляется на обложках глянцевых изданий и десятках рекламных кампаний.
Лиза Кудроу, исполнившая роль забавной Фиби, получила за съемки в друзьях премию «Эмми». ВО время съхемок она познакомилась со своим будущим мужем Мишелем Штерном, за которого вышла замуж в 1995 году. Три года спустя супруги стали родителями сына Джулиана.
В интервью, которое Кудроу дала на днях, она рассказала, что ее маленький ребенок, часто путал ее с Дженнифер Энистон. Однажды, появившись в съемочном павильоне, он помчался не к матери, а к ее коллеге. «Долгое время Джулиан был уверен, что Джен его мама», — смеясь, рассказывала Лиза.
Кстати, из-за беременности актрисы пришлось внести коррективы в сценарий. Авторы проекта сделали ее суррогатной матерью для брата и его жены.
После рождения собственного ребенка и окончания работы над «Друзьями» Кудроу на некоторое время ушла из коно, но потом вернулась в профессию. В 2020 году актриса получила роль Мэгги Нэрд в комедийном сериале «Космические силы» от Netflix.
Мэттью Перри был опытным актером еще до начала съемок в «Друзьях». После окончания работы в проекте он снялся еще в десятках проектов. Он появился в фильме «9 ярдов» с Брюсом Уиллисом. Актеры даже поспорили, соберет ли фильм в премьерные выходные проката приличную аудиторию или провалится. Перри ставил на первое, Уиллис был настроен более скептично. В итоге победил Мэттью. И по условиям спора Боюс Уиллис, который был приглашенным гостем в «Друзьях» отдал гонорар в благотворительные организации.
Несмотря на то, что Мэттью Пэрри долгое время боролся с пагубными привычками то, что выглядит он старше своего возраста (ему 51 год), он по-прежнему в строю. В 2021 году на экраны выходит фильм «Не смори вверх с его участием».
Лична жизнь актера не складывается. В молодости он встречался с Джулией Робертс и Лиззи Каплан, но женат никогда не был. Актер — активный пользователь сайтов знакомств. Недавно 19-летняя девушка рассказала СМИ, что познакомилась с актером на одном из таких ресурсов и приоткрыла тайны общения с ним.
Дэвид Швиммер первым получил роль в сериале (хотя изначально отклонил предложение), потому что сценаристы писали ее конкретно под этого актера. Также он был режиссером некоторых серий ситкома.
После окончания съемок в «Друзьях» Дэвид Швиммер дебютировал как режиссер полнометражного кино. В 2007-м вышел фильм «Беги, толстяк, беги». Также он известен озвучиванием жирафа Мелмана в мультфильме «Мадагаскар».
В копишке Швиммера есть и театральные работы в качестве режиссера. За роль Роберта Кардашьяна в первом сезоне «Американской истории преступлений» получил номинацию на «Эмми» (уже вторую, после «Друзей»). Дэвид активно снимается и в последние годы. В 2020-м он получил роль роль главного героя в новом британском комедийном ситкоме «Разведка» на канале Sky One.
Сейчас Дэвид завидный холостяк. В 2010 году он женился на фотографе Зоуи Бакман после трехлетнего романа. Через год у них родилась дочь. Но в 2017 году супруги развелись.
Кортни Кокс за время съемок в «Друзьях» успела сняться и в «большом» кино. Самой заметной ее ролью стала роль Гэйл Уэзерс в фильмах «Крик». Снималась она и в независимом кино. Словом, ее карьера сложилась почти также удачно, как и у коллеги и подруги ДЖеннифер Энистон.
В «Крике» и его продолжениях Кокс снималась с бывшим мужем Дэвидом Аркеттом. У них есть 17-летняя дочь Коко. С мужем актриса развелась в 2013-м, а вскоре у нее начался роман с музыкантом Джонни Макдэйдом, который младше нее на 12 лет. Кокс даже собиралась за него замуж. Но после пара разорвала помолвку, оставшись в отношениях.
Недавно стало известно, что Кортни вновь исполнит роль Гейл Уэзерс в пятой серии «Крика». Премьера назначена на 2022 год.
До того, как принять приглашене сниматься в «Друзьях» Мэтт ЛеБлан снимался в рекламе известных косметических брендов. Конечно, как и у коллег, роль в ситкоме стала самой яркой в его карьере. Но также у него были такие удачные проекты, как «Эд» (1996 год), «Затерянные в космосе» (1998 год), «Ангелы Чарли» (2000 год) и «Все мужчины королевы» (2001 год).
В 2016 году актер стал ведущим популярного автошоу Top Gear с радиоведущим Крисом Эвансом. О завершении сотрудничества с проектом актер сообщил два года спустя. В 2016—2020 годах Леблан исполнял главную роль в ситкоме CBS «Все схвачено».
С личной жизнью Мэтта все не так гладко. Он был женат три года. У экс-супругов есть дочь. Несколько лет актер встречался с актрисой Андреа Андерс, но в 2015 году они расстались. Сейчас Мэтт ЛеБлан в активном поиске.
А вы ждете возвращения знаменитой шестерки на экраны?
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, HBOMax
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