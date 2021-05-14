Легендарная шестерка сериала «Друзья» возвращается: когда выйдет серия и чем живут актеры

Лиза Кудроу, исполнившая роль забавной Фиби, получила за съемки в друзьях премию «Эмми». ВО время съхемок она познакомилась со своим будущим мужем Мишелем Штерном, за которого вышла замуж в 1995 году. Три года спустя супруги стали родителями сына Джулиана.

В интервью, которое Кудроу дала на днях, она рассказала, что ее маленький ребенок, часто путал ее с Дженнифер Энистон. Однажды, появившись в съемочном павильоне, он помчался не к матери, а к ее коллеге. «Долгое время Джулиан был уверен, что Джен его мама», — смеясь, рассказывала Лиза.

Кстати, из-за беременности актрисы пришлось внести коррективы в сценарий. Авторы проекта сделали ее суррогатной матерью для брата и его жены.

После рождения собственного ребенка и окончания работы над «Друзьями» Кудроу на некоторое время ушла из коно, но потом вернулась в профессию. В 2020 году актриса получила роль Мэгги Нэрд в комедийном сериале «Космические силы» от Netflix.