Леди в красном: Дарья Мороз отличилась на премьере «Медиатора»
Фото: Пресс-служба
Гости увидели первый эпизод психологического детектива о переговорщике-манипуляторе. На премьеру пришли актеры Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мельникова, Анна Шепелева, Таисья Калинкина, Михаил Башкатов, Анастасия Микульчина, Антон Кузнецов, Марина Зудина, Яна Гладких, Максим Свешников, Клавдия Коршунова, Оксана Карас, Татьяна Храмова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз предпочла для вечера красное платье в пол. Она подобрала для образа стильные туфли того же оттенка.
Фото: Пресс-служба
Юлия Пересильд примерила серый комбинезон с замочками. На ноги она выбрала черные лодочки на небольшом каблуке.
Фото: Пресс-служба
Виктория Толстоганова пришла в синих джинсах, черной блузке и пиджаке того же оттенка. На ногах актрисы красовались коричневые лодочки, образ она дополнила светлой сумочкой.
Главный герой фильма - Андрей Павлов (Андрей Бурковский), медиатор, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в МВД. Он видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Проект стартует на видеосервисе START с 16 апреля.
Фото: пресс-служба
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