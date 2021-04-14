Леди в красном: Дарья Мороз отличилась на премьере «Медиатора»

Виктория Толстоганова пришла в синих джинсах, черной блузке и пиджаке того же оттенка. На ногах актрисы красовались коричневые лодочки, образ она дополнила светлой сумочкой.

Главный герой фильма - Андрей Павлов (Андрей Бурковский), медиатор, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в МВД. Он видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Проект стартует на видеосервисе START с 16 апреля.