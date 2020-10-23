«Леди-совершенство»: Полина Максимова напомнила, как она выглядит с длинными волосами
Фото: www.instagram.com/polinamax/?hl=ru
Актриса Полина Максимова резко поменяла имидж и отрезала свои длинные светлые волосы, по которым ее хорошо знают телезрители. Вместо этого она носит ультракороткие волосы.
Сегодня девушка решила напомнить всем, как она выглядела с длинными волосами, и выложила в своем Instagram архивное фото, которое было сделано еще до кардинальных изменений.
«Billie Eilish - Bad Guy #moodoftheday», — подписала публикацию Полина.
Подписчики в один голос заявили, что такая Полина нравилась им больше. Несмотря на это, у короткой стрижки Полины тоже нашлось немало верных поклонников. Кроме того, молодую актрису сравнили с американской звездой Бриттани Мерфи.
«Как же тебе красиво с длинными волосам», «Какая же вы красивая с длинными волосами, загляденье», «Зайка, на этой фотке ты не много похожа на Британи Мёрфи!», «Полина, а вам самим нравится, как вам тут стерли лицо?)», «Сразу Лёлю вспоминаю! Какая же ты офигенная, самый любимый сериал», «Леди совершенство.... Уж точно вершина эволюции в женском варианте», «Полина, вам безумно круто с длинными волосами», «Да с твоей красотой, Айлиш и рядом не стояла!», — пишут ей в комментариях.
Фото и видео: Instagram Полины Максимовой
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