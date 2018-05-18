«Леди Совершенство»: поклонники в восторге от фигуры 50-летней Ольги Кабо

Популярная российская актриса театра и кино Ольга Кабо в этом году отпраздновала свой юбилей — ей исполнилось 50 лет. Но, глядя на ее фотографии, сложно в это поверить. Поклонники восхищаются стройной, как тростинка, фигурой Ольги, которую она часто демонстрирует в социальных сетях. Так, несколько часов назад актриса поделилась фотографией из оздоровительного центра, в котором проходит курс детокса: «Когда видишь реальные результаты работы над собой, никакие диеты, ограничения и изнурительные занятия спортом не страшны! Есть цель- уверенно движемся к ней!».