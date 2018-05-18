«Леди Совершенство»: поклонники в восторге от фигуры 50-летней Ольги Кабо

Популярная российская актриса театра и кино Ольга Кабо в этом году отпраздновала свой юбилей — ей исполнилось 50 лет. Но, глядя на ее фотографии, сложно в это поверить. Поклонники восхищаются стройной, как тростинка, фигурой Ольги, которую она часто демонстрирует в социальных сетях. Так, несколько часов назад актриса поделилась фотографией из оздоровительного центра, в котором проходит курс детокса: «Когда видишь реальные результаты работы над собой, никакие диеты, ограничения и изнурительные занятия спортом не страшны! Есть цель- уверенно движемся к ней!».
«Олечка становится всё моложе и моложе...!!! Стройная фигура, красавица , а главное , горят глаза как у девочки подростка..!!! Выглядите великолепно», «Сама грация!!! Свет изнутри идёт!!!», «Леди Совершенство», «В классной форме Олюшка! Так держать!», «В очень даже прекрасной сексуальной форме», «Ольга, выглядите очаровательно!», «Настоящая русская красавица», «Олечка! Вы супер элегантность и фигура как у статуэтки!», «Потрясающе выглядите!», «Вы такая умница! Красивая очень, излучающая счастье и радость!», «Вы такая умница! Красивая очень, излучающая счастье и радость!» — не скупились на комплименты подписчики Ольги в Instagram.