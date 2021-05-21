Леди Гага призналась, что забеременела после изнасилования продюсером

В документальном фильме, созданном принцем Гарри и Опрой Уинфри «Я, которого вы не видите», леди Гага сделала признание — на заре карьеры, когда ей было всего 19, она подверглась издевательствам со стороны продюсера, он изнасиловал ее, в результате чего она забеременела. После этого мужчина держал ее в студии звукозаписи и ужасно с ней обращался.

«Мне было 19 лет, и я работала в музыкальной индустрии. Мой продюсер заявил мне: "Раздевайся". Я отказалась и ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался на этом. Он настаивал, и я просто застыла. Не помню, что было дальше», — делится Леди Гага.

После этого она впала в сильнейшую депрессию, начала заниматься селфхармом, и с ней пришлось работать психиатрам.

«Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную. Меня рвало и тошнило», — призналась она.

Имя этого мужчины певица, однако, не называет — она заявила, что хочет обо всем этом забыть.