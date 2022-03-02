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Леди Гага, ДиКаприо и не только: стали известны номинанты премии BAFTA-2022

Британская академия кино и искусств объявила своих номинантов премии в области кино. «Золотые Маски» вручат уже совсем скоро — лауреатов объявят 13 марта.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: GettyImages

Сразу в двух номинациях представлен фильм «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсена. В этом году Пол поборется за звание лучшего режиссера и, возможно, заберет награду за лучший оригинальный сценарий, сообщает The Guardian.

В категорию «Лучший фильм» попала спорная, но многим полюбившаяся картина «Дюна», а также прошумевший на весь мир фильм «Не смотрите наверх».

Нешуточная борьба разгорится за звание лучшей актрисы. В этой номинации представлены: Леди Гага («Дом Gucci») Алана Хаим («Лакричная пицца») Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») Ренате Реинсве («Худший человек на свете») Джоанна Скэнлэн («После любви») Тесса Томпсон («Идентичность»)

В номинации «Лучший актер» сложно выбрать за кого болеть. В этом году представлены настоящие профессионалы своего дела. Шанс стать лучшим из лучших получили: Леонардо ДиКаприо («Не смотрите наверх»)
Адиль Ахтар («Али и Ава»)
Махершала Али («Лебединая песня»)
Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
Уилл Смит («Король Ричард»)
Стивен Грэм («Точка кипения»)

За награду лучший мультфильм посоревнуются диснеевские «Лука» и «Энканто», с ними также представлены «Митчеллы против машин» и «Побег».

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