Леди Гага, ДиКаприо и не только: стали известны номинанты премии BAFTA-2022

Сразу в двух номинациях представлен фильм «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсена. В этом году Пол поборется за звание лучшего режиссера и, возможно, заберет награду за лучший оригинальный сценарий, сообщает The Guardian.

В категорию «Лучший фильм» попала спорная, но многим полюбившаяся картина «Дюна», а также прошумевший на весь мир фильм «Не смотрите наверх».

Нешуточная борьба разгорится за звание лучшей актрисы. В этой номинации представлены: Леди Гага («Дом Gucci») Алана Хаим («Лакричная пицца») Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей») Ренате Реинсве («Худший человек на свете») Джоанна Скэнлэн («После любви») Тесса Томпсон («Идентичность»)

В номинации «Лучший актер» сложно выбрать за кого болеть. В этом году представлены настоящие профессионалы своего дела. Шанс стать лучшим из лучших получили: Леонардо ДиКаприо («Не смотрите наверх»)

Адиль Ахтар («Али и Ава»)

Махершала Али («Лебединая песня»)

Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)

Уилл Смит («Король Ричард»)

Стивен Грэм («Точка кипения»)

За награду лучший мультфильм посоревнуются диснеевские «Лука» и «Энканто», с ними также представлены «Митчеллы против машин» и «Побег».