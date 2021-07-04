Лечение МакSим: миллионные счета, дети без папы и тайный поклонник
На одном из телевизионных шоу, общественный деятель и журналист Антон Красовский, дал резкий неутешительный прогноз: «С вероятностью в 98% певица МакSим умрет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, выживаемость пациентов после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. Другими словами, вероятность позитивного исхода крайне мала. За что Красовский получил волну негодования со стороны людей, возмущенных тем, как бесцеремонно журналист похоронил живого человека. Почитатели таланта певицы уверены, если есть хоть 2% на выздоровление, надежда не умирает.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стоимость лечения певицы обходится дорого — госпитализированная с двусторонней пневмонией артистка, проходит лечение в одной из частных московских клиник, где курс лечения и двухнедельное нахождения в VIP-палате составляет один миллион рублей. Такие подробности раскрыло издание StarHit.
Кто оплачивает дорогостоящее лечение? По версии телеканала НТВ, нахождение МакSим в больнице, платит ее поклонник. По непроверенной информации, им является невролог Рамиль Артюшев. Их неоднократно видели вместе: в последний раз Артюшева и МакSим заметили на открытии школы имени певицы. Доктор подарил артистке большой букет роз.
С кем сейчас дочери МакSим? Марина Максимова мама двух дочерей, после развода, она сама воспитывает 12-летнюю Сашу и 6-летнюю Машу. Пока певица находится в больнице, заботу о девочках взяла на себя семья артистки, за девочками приглядывает бабушка. По данным Woman.ru, отец девочек активного участия в их судьбе сейчас не принимает.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram