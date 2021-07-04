Лечение МакSим: миллионные счета, дети без папы и тайный поклонник

На одном из телевизионных шоу, общественный деятель и журналист Антон Красовский, дал резкий неутешительный прогноз: «С вероятностью в 98% певица МакSим умрет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, выживаемость пациентов после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. Другими словами, вероятность позитивного исхода крайне мала. За что Красовский получил волну негодования со стороны людей, возмущенных тем, как бесцеремонно журналист похоронил живого человека. Почитатели таланта певицы уверены, если есть хоть 2% на выздоровление, надежда не умирает.