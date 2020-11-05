«Лазаревы на работе: Сергей Лазарев умилил поклонников своим маленьким сыном

«А поколение то подрастает огого! От девчонок, наверно, уже отбоя нет!!! Скоро затмит папу!», «Какие же вы очаровательные», «Никита такой уже большой! Как же быстро растут дети)», «Блиииин, как круто!!! Обожаю семейные фотографии!!», «Какие вы стильные и красивые Мужчины», «Серёжа, вы классные. Красавцы. Никита, такой большой. Жду новых фоток, с нетерпением», «Никитка-покоритель женских сердец», «Красавцы! Какой Никита уже большой! Счастья Вашей семье», – восхищаются в комментариях.

Сын Никиты Лазарева родился в 2014 году. Он усиленно скрывал его от публики. По его собственным словам, он не хотел, чтобы на растущего Малага повлиял негатив в Сети и в прессе.

При этом имя матери малыша все еще остается неизвестным. Некоторые предполагают, что певец прибегнул к услугам суррогатного материнства.