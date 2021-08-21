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Лазарев пришел без детей, а Чумаков — без Ковальчук: как прошел 3-й день «Новой волны»

Сегодня, в первый конкурсный день, гостей «Новой волны» ждал творческий вечер Александра Розенбаума, а после — выступления участников. Под крышей сцены в Сочи собрались зрители, которым не терпелось увидеть любимых артистов. Игорь Крутой, Тамара Гвердцители, Андрей Макаревич, Григорий Лепс, Пелагея, Лариса Долина и другие музыканты вышли сегодня на сцену фестиваля.
Лазарев пришел без детей, а Чумаков — без Ковальчук: как прошел 3-й день «Новой волны»

Артисты исполнили самые популярные хиты барда, в числе которых: «Ау» в исполнении Алексея Чумакова, «Гоп-стоп» под аккомпанемент Игоря Крутого и блестящее выступление оперной дивы Хиблы Герзмава с песней «Вальс-Бостон».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Крутой с супругой Ольгой

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Филипп Киркоров в сопровождении продюсера Яны Рудковской необычно смотрелись вместе на красной дорожке. Артист выбрал для выхода расслабленный образ в повседневном стиле. Зеленую рубашку и черные шорты певец дополнил яркой сумкой Louis Vuitton в виде моркови, стоимостью 1300 долларов и оранжевыми кроссовками в тон.

Яна Рудковская не изменяет своему стилю и выбирает воздушные наряды. На этот раз продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко отдала предпочтение черному мини-платью в горох и босоножкам с тонкими ремешками.

Яна Рудковская и Филипп Киркоров

Яна Рудковская и Филипп Киркоров

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Одна из ведущих конкурса 50-летняя Лера Кудрявцева появилась не в образе дивы, как чаще всего, а примерила костюм, состоящий из черных брюк и полупрозрачной блестящей блузы в мужском стиле. В качестве аксессуара Кудрявцева выбрала черную бабочку. Образ получился стильным и женственным, несмотря на присутствие деталей из мужского гардероба.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Светлана Лобода на первом конкурсном дне «Новой волны» прошла мимо фотографов в блестящем длинном платье в фиолетово-черных оттенках. Исполнительница хита «Твои глаза» дополнила образ босоножками и распущенными волнистыми волосами. Певица по праву считается одной из самых стильных знаменитостей, каждый раз удивляя своими гармонично подобранными образами.

Светлана Лобода

Еще одной звездой вечера стала заслуженная артистка России Лариса Долина. 65-летняя певица появилась на дорожке, и показала не только прекрасную фигуру, но и необычное платье. Певица выбрала образ роковой красотки, смягчив его элегантной прической и макияжем в стиле голливудской дивы.

Российская оперная певица Хибла Герзмава впечатлила гостей и прессу блестящим серебристым платьем, верх которого напоминает наряд Снежной королевы. Металлический оттенок хорошо сочетается с темными волосами и ярким макияжем.

Народная артистка России и Абхазии построила прекрасную карьеру на сцене, благодаря своему невероятному сопрано. Хибла известна всему мира по своим выступлениям парижской Гранд Опера, Римской и Венской государственной опере и других легендарных площадках.

Хибла Герзмава

В конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в этом году принимают участие 11 музыкантов из 9 стран мира. Судить конкурсантов будет звездное жюри: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Artik & Asti, Димитрис Контопулос, Леонид Агутин, Дима Билан, Светлана Лобода и Димаш Кудайберген. Победитель получит не только признание зрителя, но и награду в 7 млн рублей.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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