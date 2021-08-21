Лазарев пришел без детей, а Чумаков — без Ковальчук: как прошел 3-й день «Новой волны»

Филипп Киркоров в сопровождении продюсера Яны Рудковской необычно смотрелись вместе на красной дорожке. Артист выбрал для выхода расслабленный образ в повседневном стиле. Зеленую рубашку и черные шорты певец дополнил яркой сумкой Louis Vuitton в виде моркови, стоимостью 1300 долларов и оранжевыми кроссовками в тон.

Яна Рудковская не изменяет своему стилю и выбирает воздушные наряды. На этот раз продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко отдала предпочтение черному мини-платью в горох и босоножкам с тонкими ремешками.