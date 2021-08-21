Лазарев пришел без детей, а Чумаков — без Ковальчук: как прошел 3-й день «Новой волны»
Артисты исполнили самые популярные хиты барда, в числе которых: «Ау» в исполнении Алексея Чумакова, «Гоп-стоп» под аккомпанемент Игоря Крутого и блестящее выступление оперной дивы Хиблы Герзмава с песней «Вальс-Бостон».
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Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Филипп Киркоров в сопровождении продюсера Яны Рудковской необычно смотрелись вместе на красной дорожке. Артист выбрал для выхода расслабленный образ в повседневном стиле. Зеленую рубашку и черные шорты певец дополнил яркой сумкой Louis Vuitton в виде моркови, стоимостью 1300 долларов и оранжевыми кроссовками в тон.
Яна Рудковская не изменяет своему стилю и выбирает воздушные наряды. На этот раз продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко отдала предпочтение черному мини-платью в горох и босоножкам с тонкими ремешками.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Одна из ведущих конкурса 50-летняя Лера Кудрявцева появилась не в образе дивы, как чаще всего, а примерила костюм, состоящий из черных брюк и полупрозрачной блестящей блузы в мужском стиле. В качестве аксессуара Кудрявцева выбрала черную бабочку. Образ получился стильным и женственным, несмотря на присутствие деталей из мужского гардероба.
Фото: Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Светлана Лобода на первом конкурсном дне «Новой волны» прошла мимо фотографов в блестящем длинном платье в фиолетово-черных оттенках. Исполнительница хита «Твои глаза» дополнила образ босоножками и распущенными волнистыми волосами. Певица по праву считается одной из самых стильных знаменитостей, каждый раз удивляя своими гармонично подобранными образами.
Еще одной звездой вечера стала заслуженная артистка России Лариса Долина. 65-летняя певица появилась на дорожке, и показала не только прекрасную фигуру, но и необычное платье. Певица выбрала образ роковой красотки, смягчив его элегантной прической и макияжем в стиле голливудской дивы.
Российская оперная певица Хибла Герзмава впечатлила гостей и прессу блестящим серебристым платьем, верх которого напоминает наряд Снежной королевы. Металлический оттенок хорошо сочетается с темными волосами и ярким макияжем.
Народная артистка России и Абхазии построила прекрасную карьеру на сцене, благодаря своему невероятному сопрано. Хибла известна всему мира по своим выступлениям парижской Гранд Опера, Римской и Венской государственной опере и других легендарных площадках.
В конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в этом году принимают участие 11 музыкантов из 9 стран мира. Судить конкурсантов будет звездное жюри: Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Artik & Asti, Димитрис Контопулос, Леонид Агутин, Дима Билан, Светлана Лобода и Димаш Кудайберген. Победитель получит не только признание зрителя, но и награду в 7 млн рублей.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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