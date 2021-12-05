Лазарев на съемках оставил Кудрявцеву без прически — смешное видео

Лазарев на съемках оставил Кудрявцеву без прически — смешное видеоВо время выступления клок ее волос остался в руках артиста
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/leratv
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев много лет ведут популярный музыкальный фестиваль «Песня года». На съемках праздничного концерта случился конфуз. Сергей, пытаясь поправить локоны своей давней подруги и партнерши по работе, вырвал у нее клок волос, едва не оставив ее на публике без прически.
Сцена получилась настолько смешной и непостановочной, что и Лазарев, и Кудрявцева сложились пополам от смеха. Хохотал с ними и весь зал.
«Этого никогда не покажут в эфире по телевизору! Истерика! Смотреть до конца! Немного "кухни" и ляпов со съемки «Песни года — 2021». Это все не по сценарию! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!» — подписал Сергей ролик.
Известно, что Лера Кудрявцева требовательна к своему внешнему виду. Она всегда контролирует, чтобы получалась отлично на снимках светских хроникеров. И Сергей Лазарев, зная это, предположил, что она ему непременно отомстит за такой публичный конфуз.
«Это просто истерика. До сих пор ржу. Ну е-мое», — прокомментировала она публикацию.
Напомним, много лет назад у Кудрявцевой и Лазарева был роман. Во всяком случае, так они презентовали публике свои отношения. Но теперь они не комментируют прошлое. В то же время они крепко дружат и не перестают признаваться друг другу в самых теплых чувствах.
Фото и видео: Instagram