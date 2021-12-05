passion.ru
1 мин.

Лазарев на съемках оставил Кудрявцеву без прически — смешное видео

Во время выступления клок ее волос остался в руках артиста
Сергей Лазарев поделился с поклонниками роликом, который, по его словам, никогда не покажут в эфире. Во время съемок популярного новогоднего шоу на сцене случился конфуз с прической Леры Кудрявцевой. Ведущие на сцене и зрители в зале хохотали до упада.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев дружат не первый десяток лет

Фото: www.instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев много лет ведут популярный музыкальный фестиваль «Песня года». На съемках праздничного концерта случился конфуз. Сергей, пытаясь поправить локоны своей давней подруги и партнерши по работе, вырвал у нее клок волос, едва не оставив ее на публике без прически.

Сцена получилась настолько смешной и непостановочной, что и Лазарев, и Кудрявцева сложились пополам от смеха. Хохотал с ними и весь зал.

«Этого никогда не покажут в эфире по телевизору! Истерика! Смотреть до конца! Немного "кухни" и ляпов со съемки «Песни года — 2021». Это все не по сценарию! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!» — подписал Сергей ролик.

Известно, что Лера Кудрявцева требовательна к своему внешнему виду. Она всегда контролирует, чтобы получалась отлично на снимках светских хроникеров. И Сергей Лазарев, зная это, предположил, что она ему непременно отомстит за такой публичный конфуз.

«Это просто истерика. До сих пор ржу. Ну е-мое», — прокомментировала она публикацию.

Напомним, много лет назад у Кудрявцевой и Лазарева был роман. Во всяком случае, так они презентовали публике свои отношения. Но теперь они не комментируют прошлое. В то же время они крепко дружат и не перестают признаваться друг другу в самых теплых чувствах.

Фото и видео: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят