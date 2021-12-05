Лазарев на съемках оставил Кудрявцеву без прически — смешное видео

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев много лет ведут популярный музыкальный фестиваль «Песня года». На съемках праздничного концерта случился конфуз. Сергей, пытаясь поправить локоны своей давней подруги и партнерши по работе, вырвал у нее клок волос, едва не оставив ее на публике без прически.

Сцена получилась настолько смешной и непостановочной, что и Лазарев, и Кудрявцева сложились пополам от смеха. Хохотал с ними и весь зал.

«Этого никогда не покажут в эфире по телевизору! Истерика! Смотреть до конца! Немного "кухни" и ляпов со съемки «Песни года — 2021». Это все не по сценарию! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!» — подписал Сергей ролик.