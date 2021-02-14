Лазарев — мачо, а Толстая — горячая мексиканка: чем запомнился новый выпуск шоу «Танцы со звездами»
Фото: Instagram
Шоу открыла певица Zivert с песней Credo. Полуфинал проекта был наполнен новыми интересными постановками, самыми невероятными эмоциями и шквалом аплодисментов. По итогам голосования телезрителей лидерство в проекте «Танцы со звездами» обрели DAVA — Дарья Полей и сохранили Сергей Лазарев — Екатерина Осипова. Проект покинули Евгений Морозов и Инна Свечникова. Они исполнили страстный и зажигательный танец на песню Леонида Агутина «Оле-оле».
Катерина Шпица — Михаил Щепкин впервые за 12 сезонов исполнили новый для проекта зажигательный и пластичный танец в стиле свинг. Как уточнила актриса, она получила синяк во время репетиций. Танцоры смогли завоевать высокие оценки и произвести настоящий фурор на сцене.
Сергей Лазарев — Екатерина Осипова так удивили жюри современным и энергичным танцем, что артист балета Николай Цискаридзе не понял, в каком стиле он был исполнен. Лазарев, снова представший в образе мачо, в свою очередь, уточнил, что номер был в смежном стиле — рок-н-ролл и джаз. На что Цискаридзе похвалил его за талант, но добавил, что хочет от него большего. По его словам, у Сергея «комплекс отличника».
Пара ST и Евгения Толстая удивили всех мексиканским танцем. А DAVA и Дарья Полей станцевали яркий романтический танец под исполнение Филиппа Киркорова «Немного жаль». Екатерина Гусева и ее партнер Евгений Папунаишвили, который недавно объявил о разводе, исполнили танго.
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Фото и видео: Instagram
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