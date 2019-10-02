Латинские ритмы, энергия и страсть: Анна Нетребко устроила зажигательные танцы в струящемся платье

Анна признавалась подписчикам, что каждый раз прилетая в Нью-Йорк, чувствует себя счастливой. Тут между театральными вечерами Нетребко встречается с друзьями, катается на квадроциклах, одним словом – отлично проводит время.

Певица регулярно делится эмоциями с подписчиками. Так, Анна Нетребко показала в сториз свои зажигательные танцы, которые она устроила уже в Майами.