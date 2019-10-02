Латинские ритмы, энергия и страсть: Анна Нетребко устроила зажигательные танцы в струящемся платье
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Фото: Instagram
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тиаго улетела на гастроли в США. Там артисты выступают в Метрополитен-опера – одном из самых любимых театров оперной дивы.
Анна признавалась подписчикам, что каждый раз прилетая в Нью-Йорк, чувствует себя счастливой. Тут между театральными вечерами Нетребко встречается с друзьями, катается на квадроциклах, одним словом – отлично проводит время.
Певица регулярно делится эмоциями с подписчиками. Так, Анна Нетребко показала в сториз свои зажигательные танцы, которые она устроила уже в Майами.
Артистка также опубликовала несколько фотографий в красивом платье. «Shut up and smile... рот закрой и улыбнись глазами..», - неоднозначно подписала она фотографию (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Всегда прелестна. Просто нет слов!!!Обожаю!!!», «Какой сарафанчик. Шик», «Анна,вы гениальны,как всегда!!!Талантлива во всем!!!», «Какие краски!», «Королева», - написали поклонники Нетребко в комментариях.
А как вам такой яркий образ Анны?
Фото и видео: Instagram
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