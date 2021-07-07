Ларисе Долиной снова досталось: блогеры разыграли певицу, отомстив за Валю Карнавал

Другой участник, Эльдар Джарахов, счел оскорбительный комментарий забавным.

«Давай-давай, звони. Все правильно! Отомстим ей за нашу девчонку, отомстим за Валю», – заявил он.

Звонок состоялся, однако Лариса Долина отреагировала спокойно и адекватно. Ранее звезда уже признавалась, что устала от обсуждений конфликта, и просила оставить ее в покое.

Поэтому повеселиться за счёт Долиной блогерам особенно не удалось, и забавным комментарий остался только для участников шоу.

Напомним, три месяца назад Лариса Долина и TikTok-певица Валя Карнавал поспорили в шоу «Музыкалити», ведущим которого является Максим Галкин.

В том шоу Лариса Долина возмутилась, что девушка называет себя певицей, не имея никакого специального образования. Многие звезды поддержали Долину, которая является не только певицей, но и заслуженным педагогом.