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Ларисе Долиной снова досталось: блогеры разыграли певицу, отомстив за Валю Карнавал

Между певицей старой школы и молодой артисткой, пришедшей на сцену из TikTok, произошел скандал.
Ларисе Долиной снова досталось: блогеры разыграли певицу, отомстив за Валю Карнавал

Блогеры в шоу Comment out решили развести Ларису Долину и отомстить ей за Валю Карнавал – три месяца назад между артистками произошел конфликт, и участники шоу не придумали ничего лучше, чем вспомнить эту историю.

Так, участник Денис Кукояка должен был позвонить певице и произнести текст.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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«Моя дочь ваша большая поклонница, а ей всего три года. Она берет планшет , включает видео с вашим участием. Копирует пластику, мимику, попой трясет, как вы. Одним словом, все за вами повторяет», говорилось в тексте.

Другой участник, Эльдар Джарахов, счел оскорбительный комментарий забавным.

«Давай-давай, звони. Все правильно! Отомстим ей за нашу девчонку, отомстим за Валю», – заявил он.

Звонок состоялся, однако Лариса Долина отреагировала спокойно и адекватно. Ранее звезда уже признавалась, что устала от обсуждений конфликта, и просила оставить ее в покое.

Поэтому повеселиться за счёт Долиной блогерам особенно не удалось, и забавным комментарий остался только для участников шоу.

Напомним, три месяца назад Лариса Долина и TikTok-певица Валя Карнавал поспорили в шоу «Музыкалити», ведущим которого является Максим Галкин.

В том шоу Лариса Долина возмутилась, что девушка называет себя певицей, не имея никакого специального образования. Многие звезды поддержали Долину, которая является не только певицей, но и заслуженным педагогом.

Фото: Instagram Ларисы Долиной, Вали Карнавал

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