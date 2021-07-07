Ларисе Долиной снова досталось: блогеры разыграли певицу, отомстив за Валю Карнавал
Блогеры в шоу Comment out решили развести Ларису Долину и отомстить ей за Валю Карнавал – три месяца назад между артистками произошел конфликт, и участники шоу не придумали ничего лучше, чем вспомнить эту историю.
Так, участник Денис Кукояка должен был позвонить певице и произнести текст.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Моя дочь ваша большая поклонница, а ей всего три года. Она берет планшет , включает видео с вашим участием. Копирует пластику, мимику, попой трясет, как вы. Одним словом, все за вами повторяет», говорилось в тексте.
Другой участник, Эльдар Джарахов, счел оскорбительный комментарий забавным.
«Давай-давай, звони. Все правильно! Отомстим ей за нашу девчонку, отомстим за Валю», – заявил он.
Звонок состоялся, однако Лариса Долина отреагировала спокойно и адекватно. Ранее звезда уже признавалась, что устала от обсуждений конфликта, и просила оставить ее в покое.
Поэтому повеселиться за счёт Долиной блогерам особенно не удалось, и забавным комментарий остался только для участников шоу.
Напомним, три месяца назад Лариса Долина и TikTok-певица Валя Карнавал поспорили в шоу «Музыкалити», ведущим которого является Максим Галкин.
В том шоу Лариса Долина возмутилась, что девушка называет себя певицей, не имея никакого специального образования. Многие звезды поддержали Долину, которая является не только певицей, но и заслуженным педагогом.
Фото: Instagram Ларисы Долиной, Вали Карнавал
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