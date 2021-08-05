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Лариса Удовиченко рассказала, почему 15 лет не разговаривает со Станиславом Садальским

Между актерами давно возник разлад – уже много лет они не общаются. При этом артистка признает своего коллегу достойным актером и великолепным партнером по сцене. При этом она добавляет, что характер у него очень тяжелый, и находиться рядом с великим артистом под силу далеко не каждому.
Лариса Удовиченко рассказала, почему 15 лет не разговаривает со Станиславом Садальским

Лариса Удовиченко стала гостьей шоу «Снежная лавина» со Снежаной Егоровой, и в беседе с ведущей затронула вопрос своих взаимоотношений со Станиславом Садальским.

Кумир российских зрителей отличается не только обаянием, но и весьма непростым характером, с которым мириться непросто. Не смогла терпеть и Лариса Удовиченко – после разлада между коллегами по сцене, который произошел много лет назад, они перестали разговаривать.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Удовиченко в спектакле

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Сам Садальский при этом ранее говорил, что переживает по этому поводу, восхищается Удовиченко и даже признавался ей в любви. Кроме того, он отмечал, что хотел бы возобновить отношения с ней.

Однако в комментарии для Teleprogramma он заявил:

«Мы не общаемся. У нас был последний спектакль, и я ей похоронный венок прямо на сцене преподнес в знак наших прощальных отношений».

А вот артистка в интервью рассказала, что совсем не стремится к этому. По ее словам, Садальский допустил нечто, с чем она мириться не намерена.

«В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю», – говорит звезда.

Фото: Global Look press

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