Лариса Удовиченко рассказала, почему 15 лет не разговаривает со Станиславом Садальским
Лариса Удовиченко стала гостьей шоу «Снежная лавина» со Снежаной Егоровой, и в беседе с ведущей затронула вопрос своих взаимоотношений со Станиславом Садальским.
Кумир российских зрителей отличается не только обаянием, но и весьма непростым характером, с которым мириться непросто. Не смогла терпеть и Лариса Удовиченко – после разлада между коллегами по сцене, который произошел много лет назад, они перестали разговаривать.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Сам Садальский при этом ранее говорил, что переживает по этому поводу, восхищается Удовиченко и даже признавался ей в любви. Кроме того, он отмечал, что хотел бы возобновить отношения с ней.
Однако в комментарии для Teleprogramma он заявил:
«Мы не общаемся. У нас был последний спектакль, и я ей похоронный венок прямо на сцене преподнес в знак наших прощальных отношений».
А вот артистка в интервью рассказала, что совсем не стремится к этому. По ее словам, Садальский допустил нечто, с чем она мириться не намерена.
«В какой-то момент я перестала его терпеть — повернулась и ушла. Никому ничего не рассказываю и не доказываю», – говорит звезда.
Фото: Global Look press
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