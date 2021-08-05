Лариса Удовиченко рассказала, почему 15 лет не разговаривает со Станиславом Садальским

Сам Садальский при этом ранее говорил, что переживает по этому поводу, восхищается Удовиченко и даже признавался ей в любви. Кроме того, он отмечал, что хотел бы возобновить отношения с ней.

Однако в комментарии для Teleprogramma он заявил:

«Мы не общаемся. У нас был последний спектакль, и я ей похоронный венок прямо на сцене преподнес в знак наших прощальных отношений».