Лариса Удовиченко рассказала о недостатке работы: «Сейчас такое время, что надо выжить»

66-летняя народная артистка России Лариса Удовиченко рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, что готова браться за любую работу. В такое трудное для актерской профессии время особо не из чего выбирать, а режиссеры не торопятся с предложениями.

«Я готова делать все что угодно. Табуретку играть, кресло на тонких ножках. Потому что последние мои картины, в которых я снимаюсь — это разочарование. Мне больно и обидно. Я сама себе говорю, что больше ни за что», – отметила звезда.

Звезда фильма «Зимняя вишня» также рассказала, что имеет единственную дочь Марию, которая проживает в Италии, и добавляет, что обзаводится детьми та пока не планирует. «Ничего нельзя сказать. Все домысливают. Сейчас такое время, что надо выжить. Кошмар рожать детей. А вдруг они заболеют. Все у моей дочки впереди. У меня она в Риме живет. Могу повидаться всегда с ней. Есть еще квартира в Болгарии. Сейчас я много времени провожу в своем палисаднике. Нахожу бабушек-старушек. Они и помогают. Бабушки в 85 лет выходят и все делают. А еще я ремонт дома сделала. Пригласила строителей», – сообщила актриса.

Лариса Удовиченко за свою актерскую карьеру снялась более чем в 120 фильмах. Особую известность ей принесли картины «Дочки-матери», «Место встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «На кого Бог пошлёт», «Любить по-русски».