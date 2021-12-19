Лариса Рубальская припомнила давние обиды Алле Пугачевой
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Фото: @rubala45/Instagram
Писательница отметила журналисту программы «Ты не поверишь!» канала НТВ о том, что у них с Аллой когда-то был конфликт.
«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю. Я людей никогда не загружаю своим состоянием и настроением», — высказалась звезда.
Многие звезды сейчас критикуют Аллу Пугачеву за ее негативное влияние на карьеру некоторых известных артистов. Якобы в 90-е годы примадонна могла одним звонком «убрать» со сцены того, кто ей не нравится.
Для Пугачевой Рубальская написала известный хит «Живи спокойно, страна» и трогательную песню «Доченька».
Конфликт между певицей и поэтессой разгорелся именно из-за того, что Алла отказалась встретиться с Ларисой, когда та хотела предложить ей еще несколько написанных песен, как сообщает «7Дней».
Но с тех пор прошло много лет, Рубальская предпочитает не вспоминать о былом, и не выносить свою печаль на всеобщее обозрение. «Веду веселый неунывающий образ жизни».
Фото: Instagram