Лариса Рубальская припомнила давние обиды Алле Пугачевой

Писательница отметила журналисту программы «Ты не поверишь!» канала НТВ о том, что у них с Аллой когда-то был конфликт.

«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю. Я людей никогда не загружаю своим состоянием и настроением», — высказалась звезда.

Многие звезды сейчас критикуют Аллу Пугачеву за ее негативное влияние на карьеру некоторых известных артистов. Якобы в 90-е годы примадонна могла одним звонком «убрать» со сцены того, кто ей не нравится.

Для Пугачевой Рубальская написала известный хит «Живи спокойно, страна» и трогательную песню «Доченька».

Конфликт между певицей и поэтессой разгорелся именно из-за того, что Алла отказалась встретиться с Ларисой, когда та хотела предложить ей еще несколько написанных песен, как сообщает «7Дней».

Но с тех пор прошло много лет, Рубальская предпочитает не вспоминать о былом, и не выносить свою печаль на всеобщее обозрение. «Веду веселый неунывающий образ жизни».