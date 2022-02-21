Лариса Копенкина рассказала о драках с бывшим мужем: «Пришлось ему скорую вызывать»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
66-летняя Лариса Копенкина в программе «Звезды 1. сошлись» откровенно поделилась деталями личной жизни. Она рассказала, что бывший муж поднимал не нее руку. По словам Ларисы, она никому не давала себя в обиду и этот случай не стал исключением.
«Каждый пытался поднять на меня руку. Был такой случай. У меня был первый брак. И вот в какой-то ссоре он меня ударил. А у нас дома был крест — метр двадцать. Я на него пошла крестным ходом. От креста ничего не осталось. Я всегда давала сдачи. Пришлось ему скорую вызывать. Зато потом на меня никто руку не поднимал», — отметила Копенкина.
Она с ужасом вспоминает, как ей пришлось объясняться перед сотрудниками правоохранительных органов. Женщина доказала, что это было самозащита и ее оставили в покое.
Напомним, что Лариса Копенкина является бывшей женой Прохора Шаляпина, который моложе ее почти на 30 лет. Бизнесвумен вышла замуж за своего избранника в декабре 2013 году, но уже в следующем году она приняла решение развестись. После развода звезды сохранили дружеские отношения и стараются время от времени поддерживать контакт. В 2017 году они даже выпустили совместную песню под названием «Мы не такие, как все».
Фото: Global Look Press