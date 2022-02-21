Лариса Копенкина рассказала о драках с бывшим мужем: «Пришлось ему скорую вызывать»

66-летняя Лариса Копенкина в программе «Звезды 1. сошлись» откровенно поделилась деталями личной жизни. Она рассказала, что бывший муж поднимал не нее руку. По словам Ларисы, она никому не давала себя в обиду и этот случай не стал исключением.

«Каждый пытался поднять на меня руку. Был такой случай. У меня был первый брак. И вот в какой-то ссоре он меня ударил. А у нас дома был крест — метр двадцать. Я на него пошла крестным ходом. От креста ничего не осталось. Я всегда давала сдачи. Пришлось ему скорую вызывать. Зато потом на меня никто руку не поднимал», — отметила Копенкина.

Она с ужасом вспоминает, как ей пришлось объясняться перед сотрудниками правоохранительных органов. Женщина доказала, что это было самозащита и ее оставили в покое.