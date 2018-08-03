Лариса Гузеева жестко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее 18-летнюю дочь

Самые бурные обсуждения вызвала серьга в носу девушки: «Фу, как у быка, смотреть противно», «Дочь как дочь, похожа на папу, конечно, любимая как и всякая дочь мамой. Ничего такого. Но кольцо в носу как у племенного быка — зачем? Нет воспитания и отсутствие вкуса. Это грустно», «Вы в своей передаче делаете девушкам замечания за пирсинг, а дочка?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).