Лариса Гузеева жестко ответила хейтерам, раскритиковавшим ее 18-летнюю дочь

На днях Лариса Гузеева решила в очередной раз признаться в любви собственной дочери Оле, выложив в Instagram ее снимок из черно-белой фотосессии в стиле Фриды Кало. Однако далеко не всем фолловерам теледивы пришелся по вкусу этот кадр.
Самые бурные обсуждения вызвала серьга в носу девушки: «Фу, как у быка, смотреть противно», «Дочь как дочь, похожа на папу, конечно, любимая как и всякая дочь мамой. Ничего такого. Но кольцо в носу как у племенного быка — зачем? Нет воспитания и отсутствие вкуса. Это грустно», «Вы в своей передаче делаете девушкам замечания за пирсинг, а дочка?» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
На последнюю запись Лариса решила ответить, причем с использованием нецензурной лексики: «Не п******. По-другому даже не могу сказать. НИКОГДА не делаю замечаний ни по-поводу пирсинга ни по поводу тату. Это не мое дело». Этот выпад звезды вызвал очередной шквал неприятных комментариев, но на них Гузеева уже предпочла не обращать внимания.
Фото и видео: Instagram