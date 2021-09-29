Лариса Гузеева запретила врачам переливать ей плазму от донора, переболевшего ковидом
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Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Гузеева не только не согласилась на процедуру, но и строго запретила врачам переливать ей плазму от переболевшего донора: «Несмотря на рекомендации врачей, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора. По последним показаниям здоровья Лариса Андреевна находится в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция», — передает слова источника издание KP.ru.
Также стало известно, что несмотря на тяжелое состояние, Лариса Гузеева пребывает в ясном сознании, у нее присутствует аппетит и настрой на выздоровление. Из симптомов, которые мучают звезду кино и телевидения: температура в районе 37,5, сухой кашель и общая слабость тела.
Напомним, что о госпитализации Ларисы стало известно 27-го сентября и коронавирусный диагноз сначала отрицали, связывая состояние артистки с переохлаждением во время купания в Черном море. Но позднее ковид подтвердился. В ближайшее время артистке должны провести новый ПЦР-тест.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram