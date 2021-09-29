Лариса Гузеева запретила врачам переливать ей плазму от донора, переболевшего ковидом

Также стало известно, что несмотря на тяжелое состояние, Лариса Гузеева пребывает в ясном сознании, у нее присутствует аппетит и настрой на выздоровление. Из симптомов, которые мучают звезду кино и телевидения: температура в районе 37,5, сухой кашель и общая слабость тела.

Напомним, что о госпитализации Ларисы стало известно 27-го сентября и коронавирусный диагноз сначала отрицали, связывая состояние артистки с переохлаждением во время купания в Черном море. Но позднее ковид подтвердился. В ближайшее время артистке должны провести новый ПЦР-тест.