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Лариса Гузеева устала от утешений подписчиков

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ларисы Гузеевой

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Телеведущая обратилась к своим фолловерам.

Более полтора месяцев назад Лариса Гузеева потеряла маму, которая умерла от тяжелой продолжительной болезни. Об уходе близкого человека ведущая программы «Давай поженимся» рассказала в Instagram, а после этого почти на месяц пропала из социальных сетей.

Под редкими фотографиями, появляющимися в блоге Гузеевой, многочисленные фолловеры высказывали свои слова поддержки и утешения. Однако такое участие интернет-пользователей в ее жизни не понравилось Ларисе: «Дорогие подписчики, я считаю, что горе — это очень личное, и делиться этим на соцстраницах — неприлично, вот и я не стала, но вы меня все время хотите утешить под любой фотографией, которую я для вас выкладываю. Спасибо. Хватит. С уважением».

Стоит отметить, что в похожей ситуации недавно оказался Алексей Воробьев. 29-летний музыкант потерял своего лучшего друга - корги Элвиса. Однако певец искренне поблагодарил своих поклонников за слова сочувствия: «За последние дни я прочитал тысячи комментариев и сообщений... Я хочу сказать вам огромное спасибо 🙏🏻 Вы разделили мою боль на тысячи мелких кусочков, переживая её вместе со мной, и забирая маленькую частичку этой боли себе. 😥  Я благодарен каждому из вас за то, что не дали мне тонуть в одиночестве и этой ужасной тишине. Я никогда бы не подумал, что у меня есть столько близких людей, готовых не только петь и танцевать со мной, но и плакать, если придётся».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

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