Лариса Гузеева устала от утешений подписчиков

Более полтора месяцев назад Лариса Гузеева потеряла маму, которая умерла от тяжелой продолжительной болезни. Об уходе близкого человека ведущая программы «Давай поженимся» рассказала в Instagram, а после этого почти на месяц пропала из социальных сетей.

Под редкими фотографиями, появляющимися в блоге Гузеевой, многочисленные фолловеры высказывали свои слова поддержки и утешения. Однако такое участие интернет-пользователей в ее жизни не понравилось Ларисе: «Дорогие подписчики, я считаю, что горе — это очень личное, и делиться этим на соцстраницах — неприлично, вот и я не стала, но вы меня все время хотите утешить под любой фотографией, которую я для вас выкладываю. Спасибо. Хватит. С уважением».