Лариса Гузеева устала от утешений подписчиков

Более полтора месяцев назад Лариса Гузеева потеряла маму, которая умерла от тяжелой продолжительной болезни. Об уходе близкого человека ведущая программы «Давай поженимся» рассказала в Instagram, а после этого почти на месяц пропала из социальных сетей.
Под редкими фотографиями, появляющимися в блоге Гузеевой, многочисленные фолловеры высказывали свои слова поддержки и утешения. Однако такое участие интернет-пользователей в ее жизни не понравилось Ларисе: «Дорогие подписчики, я считаю, что горе — это очень личное, и делиться этим на соцстраницах — неприлично, вот и я не стала, но вы меня все время хотите утешить под любой фотографией, которую я для вас выкладываю. Спасибо. Хватит. С уважением».
Стоит отметить, что в похожей ситуации недавно оказался Алексей Воробьев. 29-летний музыкант потерял своего лучшего друга - корги Элвиса. Однако певец искренне поблагодарил своих поклонников за слова сочувствия: «За последние дни я прочитал тысячи комментариев и сообщений... Я хочу сказать вам огромное спасибо 🙏🏻 Вы разделили мою боль на тысячи мелких кусочков, переживая её вместе со мной, и забирая маленькую частичку этой боли себе. 😥 Я благодарен каждому из вас за то, что не дали мне тонуть в одиночестве и этой ужасной тишине. Я никогда бы не подумал, что у меня есть столько близких людей, готовых не только петь и танцевать со мной, но и плакать, если придётся».
This is the last post about my best friend. All this years we were together, shearing the good and the bad. That was cool, Elvis. You brought so much joy to this world, to everyone who have ever met you. You were my friend and a co-writer of the book of my life. Now I have to go on writing it without you... Farewell my friend👼 Это последний пост о моем друге. Все эти годы мы были вместе, делили печали и радости на двоих. Было круто, Эл. Ты столько радости подарил этому миру, мне, и всем людям кто был знаком с тобой. Столько глупостей мы с тобой совершили с радостными физиономиями 😜🐶 Ты был моим другом и соавтором книги моей жизни. Теперь я должен продолжить писать эту книгу без тебя. Прощай, мой друг.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: instagram