«Пусть разочарования пройдут по касательной»: Лариса Гузеева нежно поздравила дочь с девятнадцатилетием

Дочери Ларисы Гузеевой исполняется 19 лет, с чем актриса и телеведущая и решила поздравить ее в своем аккаунте Instagram. Она опубликовала фото дочери и трогательно поздравила ее в подписи, пожелав ей жизнь без страданий и разочарований.
«С Днем Рождения, Моя Девочка! Пусть страдания и разочарования пройдут по касательной. Будь», — подписала фото Ольги артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)
На нежное выражение материнских чувств незамедлительно отреагировали поклонники Ларисы Гузеевой.
«Какая красавица растет!», «Дай Бог здоровья вам и вашей дочери! С днем рождения!!!», «Пусть ваша дочка будет счастлива!», — писали в комментариях восторженные подписчики.
Виновницу торжества также поздравили друзья и коллеги Ларисы Гузеевой. Актриса Юлия Зимина пожелала здоровья и счастья 19-летней Ольге, а певица Алика Смехова обратилась к ней как к «Леле» и пожелала удачи во всех начинания.
«Счастья и благополучия во всем прекрасной доченьке, дорогая моя!» — не осталась в стороне от всеобщих поздравлений и певица Катя Лель.
Напомним, Ольга родилась в браке Ларисы Гузеевой с президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Дочь растет переменчивой, яркой, и и любит эксперименты с имиджем, как отметили многие подписчики в сети, вспоминая, как Оля обстригла свои длинные волосы и перестала надевать платья и юбки.
Попытки Ольги найти себя Гузеева активно поддерживает: она не имеет ничего против татуировок и пирсинга, о чем недавно сообщила своим подписчикам в микроблоге, где поклонники активно протестовали против самовыражения юной наследницы актрисы.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: YouTube / Москва 24, Киножурнал «Ералаш» Официальный канал