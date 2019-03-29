«Пусть разочарования пройдут по касательной»: Лариса Гузеева нежно поздравила дочь с девятнадцатилетием

Дочери Ларисы Гузеевой исполняется 19 лет, с чем актриса и телеведущая и решила поздравить ее в своем аккаунте Instagram. Она опубликовала фото дочери и трогательно поздравила ее в подписи, пожелав ей жизнь без страданий и разочарований.

«С Днем Рождения, Моя Девочка! Пусть страдания и разочарования пройдут по касательной. Будь», — подписала фото Ольги артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)