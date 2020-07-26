Лариса Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

61-летняя Лариса Гузеева — звезда шоу «Давай поженимся», однако уже в новом телесезоне одну из самых ярких ведущих можно будет увидеть в другом проекте. Как сообщает портал dom2tv.ru, Лариса Гузеева согласилась стать новой ведущей реалити-шоу «Дом-2».

Как отмечает источник, ранее в проекте «Дом-2» был объявлен кастинг на роль ведущего — замену Андрея Черкасова. Однако в последний момент стало известно, что поляну покинет Антон Беккужев, который должен был помогать участникам на Сейшельских островах. СМИ уточняют, что Лариса Гузеева не полетит на «остров любви», а займет место в студии проекта «Дом-2: Бородина против Бузовой». По информации инсайдеров, Гузеева согласилась принять участие в телестройке за солидный гонорар. Первый выпуск с новой ведущей выйдет в эфир уже 1 сентября.