Лариса Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»
Фото: Instagram/@larisa_guzeeva
61-летняя Лариса Гузеева — звезда шоу «Давай поженимся», однако уже в новом телесезоне одну из самых ярких ведущих можно будет увидеть в другом проекте. Как сообщает портал dom2tv.ru, Лариса Гузеева согласилась стать новой ведущей реалити-шоу «Дом-2».
Как отмечает источник, ранее в проекте «Дом-2» был объявлен кастинг на роль ведущего — замену Андрея Черкасова. Однако в последний момент стало известно, что поляну покинет Антон Беккужев, который должен был помогать участникам на Сейшельских островах. СМИ уточняют, что Лариса Гузеева не полетит на «остров любви», а займет место в студии проекта «Дом-2: Бородина против Бузовой». По информации инсайдеров, Гузеева согласилась принять участие в телестройке за солидный гонорар. Первый выпуск с новой ведущей выйдет в эфир уже 1 сентября.
Напомним, реалити-шоу «Дом-2» – самый длительный проект на отечественном телевидении. Первый выпуск реалити-шоу вышел в эфир 11 мая 2004 году. За всю историю проекта в эфир вышло около шести тысяч серий. «Дом-2» принес популярность Ксении Бородиной, Ольге Бузовой, Алене Водонаевой, Виктории Боне и многим другим участникам телестройки.
Фото: Instagram Ларисы Гузеевой, Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Влада Кадони
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!